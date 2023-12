Tennis : Bourreau de Garcia à Roland-Garros, bientôt compatriote ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

50ème mondiale au classement WTA au moment d’entamer la saison 2024, Anna Blinkova est une joueuse russe de 25 ans qui a connu la meilleure saison de sa carrière pour le moment. C’est elle qui avait éliminé Caroline Garcia au deuxième tour de Roland-Garros en mai dernier sur le court Philippe-Chatrier, un moment fort pour elle. Française d’adoption puisqu’elle s’entraîne à l’Elite Tennis Center de Cannes comme Varvara Gracheva, elle reste cependant fidèle à son pays d’origine pour le moment.

La Russie regorge depuis des décennies de grands talents qui finissent par exploser sur le circuit féminin quelques années plus tard et Anna Blinkova en fait partie. Classée 34eme à son meilleur en août 2023, elle est revenue pour We Love Tennis sur son épisode victorieux lors du dernier Roland-Garros, où elle avait créé la surprise en éliminant notre meilleure représentante française.

Plus grand moment de sa carrière

Quand Caroline Garcia a croisé la route d’Anna Blinkova, elle pointait alors au 5ème rang mondial et commençait à entrer dans le doute. Le début de saison avait été plutôt satisfaisait mais elle n’a pas réussi à répondre présente pour son Grand Chelem, s’inclinant après un long combat mental. « C’est sûrement l’une de mes victoires les plus importantes de ma carrière jusqu’à présent. De plus, gagner en France face à la numéro 1 du pays à Roland-Garros moi qui adore ce pays c’était vraiment très spécial, quand j’y repense j’ai des frissons » déclare-t-elle.

Tennis : Djokovic a été sauvé par une superstar de la NBA https://t.co/umtXU0iIca pic.twitter.com/07lpj0DUtY — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Un rendez-vous impressionnant

Quand on est une assez jeune joueuse et que l’on n’a pas encore une immense expérience comme Anna Blinkova, jouer son meilleur tennis sur le central de Roland-Garros face à une joueuse soutenue à fond par son public est difficile. Pourtant c’est ce qu’elle a réussi à faire malgré un public parfois dans l’excès, comme quand un spectateur a crié qu’elle avait de « la chatte » lors d’un point important. « A vrai dire, j’ai compris le message mais ça ne m’a pas perturbée. Je jouais bien et surtout je savais avant d’affronter Caroline que le public allait être à fond derrière elle, ce qui est logique. J’étais préparée à affronter cette ambiance » confie-t-elle.

Vers une naturalisation

Même si cela ne semble pas être un sujet pour le moment, Anna Blinkova pourrait imiter le chemin de Varvara Gracheva. Russe d’origine, cette dernière a pris la nationalité française il y a six mois et représente son nouveau pays sur le circuit. Les deux joueuses s’entraînent dans l’académie de Jean-René Lisnard à Cannes et parlent très bien français.