Open d’Australie : Nadal forfait, il dévoile sa plus grande peur

Jean de Teyssière

Alors qu'on s'attendait à voir Rafael Nadal retrouver le top de sa forme, le premier match à rallonge qu'il a eu à disputer a eu raison de lui. Face à l'Australien Jordan Thompson (7-5, 6-7, 3-6), en quart de finale du tournoi de Brisbane, la cuisse de l'Espagnol a de nouveau lâché. Le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem a même déclaré forfait pour l'Open d'Australie et pour un analyste du tennis, Gill Gross, la plus grande peur de Nadal est maintenant que cette blessure ne devienne plus grave.

Les fans de Rafael Nadal redoutaient ce moment, mais ne s'attendaient certainement pas à ce que la terrible nouvelle tombe aussi tôt dans l'année. Rafael Nadal s'est à nouveau blessé et a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Pour l'Espagnol, les matchs en 5 sets sont beaucoup trop demandeurs physiquement et il ne peut pas encore assumer une telle charge physique. Son retour reste flou.

«Je rentre en Espagne pour voir mon médecin»

Après sa défaite lors du tournoi de Brisbane face à Jordan Thompson (7-5, 6-7, 3-6), Rafael Nadal a publié un terrible message sur son compte X : « Salut à tous, lors de mon dernier match à Brisbane j'ai eu un petit problème sur un muscle qui comme vous le savez m'a inquiété. Une fois arrivé à Melbourne, j'ai eu la chance de faire une IRM et j'ai une micro déchirure sur un muscle, pas dans la même partie où j'ai eu la blessure et c'est une bonne nouvelle. Pour l’instant, je ne suis pas prêt à concourir au niveau d’exigence maximum dans des matchs en 5 sets. Je rentre en Espagne pour voir mon médecin, me faire soigner et me reposer. »

«Ce qui empêche Nadal de dormir, c’est que la blessure mineure se transforme en blessure grave»