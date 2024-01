Open d'Australie : Alcaraz choque, Djokovic en danger ?

Jean de Teyssière

Les qualifications pour l'Open d'Australie ont lieu depuis ce lundi, avant le début du tableau principal du tournoi lundi 15 janvier prochain. Carlos Alcaraz sera bien présent, tout comme Novak Djokovic. La préparation de l'Espagnol a étonné, puisqu'il n'a pas participé à aucun tournoi officiel, se contentant de petits matchs d'exhibition. Une chose rare, mais qui témoigne d'une grande confiance en lui. Djokovic est prévenu.

Blessé au poignet droit durant l'United Cup à Perth, en Australie, Novak Djokovic a bien mal commencé l'année. Le Serbe devra à nouveau se battre pour remporter l'Open d'Australie tout en étant blessé. S'il affirme ne pas être inquiet, puisqu'il a souvent réussi à remporter ce tournoi, même en étant blessé, il devra affronter un Carlos Alcaraz en pleine forme.

C’est un peu inhabituel de ne jouer aucun tournoi avant l’Open d’Australie»

Carlos Alcaraz va débuter l'Open d'Australie sans avoir participé à un seul tournoi en 2024. Une préparation qui sort de l'ordinaire pour Alex Corretja, finaliste de Roland-Garros en 1998 et 2001, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « C’est un peu inhabituel de ne jouer aucun tournoi avant l’Open d’Australie, mais je pense qu’au fur et à mesure que le tournoi avancera, Carlos trouvera son rythme. »

«Cela témoigne d’une grande confiance en soi»