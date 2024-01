Tennis : Medvedev sous les radars, il attend son heure

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial, Daniil Medvedev s'est fait plutôt discret depuis sa défaite en demi-finales du Masters en novembre dernier face à Jannik Sinner. Le Russe, qui a connu un moment difficile en tout début d'année la saison dernière, va retrouver l'Open d'Australie où il déjà expérimenté beaucoup de joies et de peines. Pour assurer son retour au premier plan, il est à la recherche d'un gros résultat pour lancer l'année 2024.

Les stratégies sont bien diverses concernant les joueurs du circuit. Daniil Medvedev a décidé de faire la même chose que Jannik Sinner : profiter de l'intersaison pour se ressourcer et faire sa rentrée directement lors de l'Open d'Australie. Revenu dans la discussion pour les plus grands titres, le Russe pourrait à nouveau jouer les premiers rôles. Même si on ne l'a pas vu en compétition depuis deux mois, on imagine qu'il a gardé son éthique de travail pour faire de grandes choses.

Un nouveau défi

Habitué à beaucoup jouer depuis des années, Daniil Medvedev a voulu adopter une nouvelle stratégie pour démarrer une nouvelle saison. En effet, le Russe ne jouera donc aucun tournoi de préparation avant l'Open d'Australie, une nouveauté pour lui qu'il avait évoquée en fin de saison dernière. « Pour être honnête ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vraies vacances entre deux saisons. Et je reviendrai sûrement à la compétition pour l'Open d'Australie, je commencerai donc ma saison directement avec un tournoi du Grand Chelem. Ce sera une nouveauté pour moi, on verra ce que ça donne » prévenait-il.

Confirmation attendue

Avec deux nouveaux titres en Masters 1000 en 2023, une demi-finale à Wimbledon et une nouvelle finale à l'US Open, Daniil Medvedev fait bien partie du top 4 capable de se partager tous les grands titres. Le Russe doit donc soigner son entrée la semaine prochaine dans un tournoi qui lui réussit bien normalement. En effet, malgré son élimination en trois sets l'année dernière, il a connu deux finales consécutives en 2021 et en 2022, même s'il ne retiendra pas un grand souvenir de cette dernière. A l'époque, il avait le match en main pour dominer un Nadal en pleine résurrection mais s'était incliné en 5 sets, une défaite qui lui était restée en travers de la gorge.

Une motivation différente

A 27 ans, Daniil Medvedev est maintenant un jeune papa et voit les choses différemment. Il y a quelques semaines, il confiait avoir connu une extrême fatigue mentale en fin de saison et désormais, il veut aborder les grands rendez-vous avec une nouvelle vision. En allégeant un peu plus son calendrier, il espère donc ne pas subir le même sort. Le tirage au sort sera donc intéressant pour lui.