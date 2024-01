Tennis : Vers une domination totale du top 4 féminin ?

La rédaction

La saison 2024 n’a débuté que depuis une semaine et pourtant, certaines tendances commencent à se dessiner à l’approche de l’Open d’Australie. Le tennis féminin a été très à l’honneur ces derniers temps puisque les toutes meilleures mondiales ont réussi une semaine de rêve en remportant chacune de leur côté de belles victoires. Serait-ce le début d’une grande saison à 4 dans la continuité des derniers mois ? Le premier Grand Chelem de l’année sera un bon élément de réponse.

Victime de critiques en raison du manque de régularité des meilleures joueuses, le circuit WTA a trouvé ses nouvelles stars récemment. Iga Swiatek assoit sa domination mais elle est concurrencée par plusieurs joueuses capables de la battre : Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Coco Gauff. Rien n’est laissé au hasard : il s’agit de celles qui la suivent au classement et toutes ensembles, elles creusent un peu plus le fossé sur le reste.

Une grande semaine

Quoi de mieux pour commencer l’année que d’avoir 3 des 4 meilleures joueuses du monde en finale d’un tournoi WTA et la numéro 1 se battant corps et âme jusqu’en finale de la United Cup ? C’est pourtant la situation actuelle : quand Iga Swiatek terrassait ses adversaires, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina se sont affrontées à Brisbane après une semaine de haut niveau, tout comme Coco Gauff à Auckland qui s’est adjugé déjà un premier titre en 2024 en disposant d’Elina Svitolina.

Un remake qui va se répéter

Sabalenka-Rybakina, soit l’affiche de la finale de l’Open d’Australie 2023, une semaine avant le début du premier tournoi du Grand Chelem de l’année, a pourtant tourné court. Toutes les deux en grande forme, elles ont traversé le tableau en ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Mais c’est bien la Kazakhe qui a continué sur cette voie, infligeant un cinglant 6/0 6/3 à celle qui l’avait battue lors de cette fameuse finale. Nul doute que l’on pourrait très vite revoir cet affrontement quand on voit la forme des deux joueuses…

Un quatuor de rêve

En remportant 5 des 6 derniers Grands Chelems, le top 4 du classement WTA semble être en grande forme pour poursuivre sur cette tendance en 2024. Petit à petit, elles font un peu plus l’écart sur le reste du plateau grâce à leurs performances. Dans un circuit où la constance se fait sentir de plus en plus, les joueuses pourraient finir par se retrouver lors des demi-finales de l’Open d’Australie.