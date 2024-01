Tennis : L’Allemagne triomphe, Swiatek proche de la perfection

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première compétition de l’année, la United Cup avait parfaitement lancé les hostilités avec la présence de grands joueurs puisque les deux numéros 1 mondiaux Novak Djokovic et Iga Swiatek étaient présents. En Australie, 18 nations se sont affrontées et c’est finalement l’Allemagne qui a triomphé en finale dimanche face à la Pologne. Ironie du sort, les Allemands ont perdu une rencontre en phase de poules et terminé meilleur deuxième derrière… la France, qui s’est inclinée en demi-finales. Une première semaine lourde d’enseignements.

Pour la deuxième édition de la United Cup, on peut dire que le bilan est très positif. L’an dernier, la compétition était plus longue car les rencontres se disputaient avec deux simples masculins et deux simples féminins avec un double mixte. Le double prend maintenant une tournure un peu plus importante et d’ailleurs, la semaine a été rythmée au rythme des rencontres indécises et à suspense.

Vainqueur surprise

Pas forcément citée parmi les premières équipes favorites de prime abord, l’Allemagne a fini par s’imposer dimanche à Sydney. En effet, Alexander Zverev a été au service de son pays toute la semaine en rattrapant les défaites de sa partenaire, l’ancienne numéro 1 Angelique Kerber, et en passant l’étape du double mixte. Mais en demi-finales, elle a réussi à gagner son simple quand Zverev, lui, est tombé sur un De Minaur en feu. En faisant mal au cœur du pays hôte, l’Allemand a fait de même en finale en sauvant des balles de match face à Hubert Hurkacz.

Swiatek en larmes

Favorite de la compétition avec Iga Swiatek et le numéro 9 mondial Hubert Hurkacz, la Pologne avait les cartes en main pour remporter la United Cup. Si la patronne du circuit WTA a été parfaite en dominant assez facilement ses adversaires - Caroline Garcia étant la seule à lui prendre un set -, elle n’a pas su retenir ses larmes après la défaite de sa nation lors du double mixte. Hurkacz, lui, est un peu passé à côté du rendez-vous, en ne réussissant pas à convertir ses balles de match en simple et en faisant des choix douteux en double.

Un bilan satisfaisant

Critiquée l’année dernière pour sa première édition, la United Cup semble avoir rassemblé beaucoup plus de fans cette fois-ci. Si la compétition n’a pas été diffusée en France, elle a tout de même été appréciée des joueurs et des joueuses, mais aussi des fans. Seul petit bémol : la demi-finale entre l’Australie et l’Allemagne s’est terminée très tard samedi, dans un stade déjà bien vide…