Mike Tyson, Laure Manaudou… Nadal rejoint le flop des légendes ?

Rafael Nadal a fait son retour sur le circuit dernièrement, presque un an jour pour jour après sa dernière apparition. L'Espagnol a gagné deux matches, mais il s'est par la suite blessé de nouveau, et il a dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Finalement le Taureau de Manacor pourrait ne même pas être en capacité physique de disputer une dernière année. Mais il ne serait pas le premier sportif à avoir raté son retour, de grands noms se sont aussi ratés avant lui.

Les fans de tennis attendaient ce moment avec impatience. Pour commencer l'année 2024, Rafael Nadal faisait son retour à la compétition, presque un an jour pour jour après son dernier match officiel. L'Espagnol s'est aligné au tournoi de Brisbane, mais cela n'a pas été un grand succès. Il a certes fait son retour, et il a enchaîné deux matches d'affilée, mais il s'est surtout blessé de nouveau. Une blessure qui oblige le Majorquin à faire l'impasse sur l'Open d'Australie, alors qu'il avait prévu d'y participer.

Nadal rate son retour, il n'est pas le seul

Le monde du tennis se demande donc si Rafael Nadal sera capable d'encore une fois rebondir, et s'il pourra finalement disputer une ultime saison, comme il en avait envie. Pour le moment cela n'en prend pas le chemin. S'il doit abandonner ses projets de retour gagnant, le Majorquin ne sera pas le premier grand sportif à rater son come-back. En 1986 par exemple, Mike Tyson devient alors le plus jeune champion du monde des poids lourds. Il multiplie les bonnes performances par la suite, mais en 1992 le boxeur américain est condamné à de la prison pour viol. Trois ans plus tard Iron Mike fait son retour sur les rings, mais cela ne se passe pas comme prévu. En 1997 il affronte Evander Holyfield, et lors de ce combat devenu célèbre, il mord l'oreille de son adversaire. Cela a précipité la chute de Tyson qui sera suspendu un an par la fédération. Dans le cyclisme, un autre américain s'est distingué pour son retour manqué, il s'agit de Lance Armstrong. Ce dernier décide de mettre un terme à sa carrière en 2005, mais quatre ans plus tard il choisit de remonter sur son vélo. En 2010 il participe à son dernier Tour de France, mais ce sera un grand échec. L'Américain chute à plusieurs reprises, et il finit à la 23ème place. Par la suite il avouera publiquement s'être dopé, et ses sept victoires finales au Tour de France lui seront donc retirées.

Tennis : La terrible annonce de Rafael Nadal https://t.co/QXOU2uf4oW pic.twitter.com/3Y6CKF6CL0 — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Manaudou, Barthez, les Français aussi ratent leur retour

La France possède aussi son lot de retours ratés. Grand espoir de la natation française, Laure Manaudou décroche l'or olympique à Athènes en 2004, sur le 400m, alors qu'elle n'a que 17 ans. S'en suivent par la suite de nombreux titres de championne de France, et d'Europe. C'est en 2007 que tout commence à dégénérer. La nageuse décide de se séparer de son entraîneur de toujours Philippe Lucas, et file en Italie pour retrouver son amour de l'époque alors, Lucas Marin. Finalement la belle histoire d'amour tourne court, et Manaudou décide de mettre un terme à sa carrière en 2009, après des Jeux Olympiques de Pékin ratés. Mais la native de Villeurbanne ne veut pas rester sur un échec, et replonge dans les bassins en 2011, avec comme ambition une médaille aux JO de Londres. Finalement la nageuse n'arrivera pas à retrouver son niveau d'antan, et elle rentrera bredouille d'Angleterre. Elle décidera de prendre officiellement sa retraite l'année suivante. Pourtant lui aussi un immense champion, Fabien Barthez a également raté son retour. Tout commence en 2006, lorsque le Français évolue à l'OM. Le club phocéen parvient à atteindre la finale de la Coupe de l'UEFA, mais le gardien se fait exclure lors de la rencontre. Par la suite, lors d'un match amical, le portier refait parler de lui pour une mauvaise raison en crachant sur un arbitre. Le résultat est sans appel, et il écope de six mois de suspension. Barthez annonce donc sa retraite le 5 octobre 2006. Quelques mois plus tard le champion du monde 1998 revient sur sa décision, et accepte de rejoindre le FC Nantes, pour aider le club à se maintenir en Ligue 1. Malheureusement le divin chauve ne sera pas parvenu à éviter la descente en Ligue 2, et lors d'une défaite à Rennes, qui enterre les derniers espoirs nantais, Barthez est pris à partie par ses propres supporters. C'est la goutte de trop pour ce dernier qui décide donc de quitter le FC Nantes, et de mettre fin à sa carrière définitivement le 29 avril 2007.