Tennis : Le début de la fin pour Djokovic ? Il est catégorique

Alexis Brunet

Novak Djokovic ne réalisera pas le fameux Grand Chelem calendaire cette saison. Le Serbe s'est incliné en demi-finale de l'Open d'Australie face à Jannik Sinner, et il n'a donc pas remporté le majeur australien. Pour Andy Roddick, cette défaite pourrait avoir de très lourdes conséquences sur la suite de la carrière du Djoker.

Novak Djokovic est encore au top à 36 ans. Le Djoker sort d'une saison 2023 ponctuée par trois titres en majeurs, mais il a moins bien commencé 2024. Alors qu'il était favori à l'Open d'Australie, le Serbe s'est fait battre en demi-finale par Jannik Sinner, futur vainqueur du tournoi.

Andy Roddick est inquiet pour Djokovic

Cette défaite face à Jannik Sinner n'est sans doute en rien révélatrice de la saison qui attend Novak Djokovic, mais cela n'empêche pas certains observateurs d'être pessimiste pour le Serbe. C'est en tout cas l'avis exprimé par l'ancien joueur américain, Andy Roddick, dans son podcast, Served with Andy Roddick . Ce dernier est inquiet, et se demande si Nole arrivera à tenir face à la nouvelle génération. « Il était un peu sans énergie à l’Open d’Australie, mais ce n’est pas de sa faute, il a été meilleur que n’importe qui sur Terre, et ça va arriver. Mais je suis un peu inquiet pour lui. D’abord, il ne rajeunit pas et quand ça tourne, ça tourne vite. Il y a des joueurs qui peuvent vraiment lui faire mal. Une fois qu’ils se rendront compte qu’ils savent comment le battre, les joueurs de cette nouvelle génération ne vont pas revenir à la mentalité qu’il n’y a pas moyen de le battre. »

Djokovic règle ses comptes après l'Open d'Australie https://t.co/Eol8kFKDs0 pic.twitter.com/j1W1mxVpir — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Sinner et Alcaraz : symboles de la nouvelle génération

Ce n'est pas la première fois que Jannik Sinner triomphe de Novak Djokovic. L'Italien l'avait déjà fait dernièrement en Coupe Davis. À seulement 22 ans, le tout récent vainqueur de l'Open d'Australie prouve donc qu'il a le talent pour mener la vie dure au Serbe. Il n'est pas le seul joueur de cette nouvelle génération a causé des soucis au Djoker, puisque Carlos Alcaraz a aussi déjà battu le natif de Belgrade, c'était lors de la finale de Wimbledon, le 16 juillet dernier.