Tennis : Jannik Sinner au service du renouveau italien, l'exemple parfait

Titré à l'Open d'Australie fin janvier sans vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde, Jannik Sinner a confirmé son potentiel de star du tennis de demain. Le jeune Italien de 22 ans est devenu le premier joueur de son pays à remporter un titre en Grand Chelem depuis Adriano Panatta à Roland-Garros en 1976, une attente qui devenait interminable. Surtout, c'est la confirmation d'un tennis italien en pleine renaissance après les exploits de Fabio Fognini ou Matteo Berrettini ces dernières années.

Assurément le meilleur joueur du monde sur les six derniers mois, Jannik Sinner a frappé un grand coup en remportant directement son premier titre en Grand Chelem après sa fin de saison en trombe. En dominant Novak Djokovic, il a montré à la jeune génération que l'exploit est possible, même à l'Open d'Australie. Mais surtout, il est le symbole du nouveau du tennis italien qui fait preuve désormais d'une profondeur énorme sur le circuit.

Un champion né

Dans sa jeunesse, Jannik Sinner aurait pu passer professionnel en ski alpin, lui qui a gagné des compétitions dans certaines catégories d'âge. L'Italien a finalement choisi de partir très tôt de chez lui pour le tennis et il a commencé très tôt à se faire un nom sur le circuit, lui qui n'a pas joué chez les juniors. Depuis la fin de saison 2019, où il s'est révélé en remportant le Masters NextGen, il a progressé pour devenir l'un des meilleurs joueurs actuels. Calme de nature, il faudra tout de même qu'il gère bien toute l'attention portée sur lui qui connaît un changement total de statut.

Le tennis italien en pleine renaissance

Adriano Panatta était le seul joueur italien à avoir gagné en Grand Chelem dans l'ère Open mais c'était il y a 47 ans. Depuis, le tennis transalpin a eu du mal à se trouver de grandes stars mais il a pu s'appuyer récemment sur les exploits de Fabio Fognini, vainqueur à Monte-Carlo en 2019, ou de Matteo Berrettini, finaliste à Wimbledon en 2021. Mais c'est aussi plus loin dans le classement qu'il faut regarder puisqu'il y a beaucoup de joueurs italiens présents entre la 100ème et la 200ème place mondiale qui ont entre 20 et 23 ans. A l'image de Matteo Arnaldi ou Flavio Cobolli, maintenant installés dans le top 100, d'autres pointent le bout de leur nez. C'est le cas de Luciano Darderi, vainqueur surprise du tournoi de Buenos Aires dimanche, lui qui sortait des qualifications.

