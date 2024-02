Tennis : Garcia face à Osaka acte II, défaite interdite ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminée au deuxième tour de l'Open d'Australie par la Polonaise Frech après une performance décevante, Caroline Garcia avait pourtant éliminé Naomi Osaka au premier tour. La Japonaise, de retour sur le circuit après une pause maternité, essaie encore de retrouver le chemin de la victoire. Engagée cette semaine à Doha pour le premier WTA 1000 de l'année, elle va retrouver... Caroline Garcia au premier tour ce lundi.

Le hasard du tirage au sort offre parfois des surprises et celle-ci sera peut-être difficile à digérer. Caroline Garcia va donc retrouver Naomi Osaka pour la deuxième fois de la saison déjà et il va falloir maîtriser ses émotions pour ne pas rater sa première apparition en WTA 1000. Tête de série 15 à Doha, la Française avait expliqué qu'elle avait traversé un moment difficile pour réussir à gérer ses émotions à Melbourne.

Une mauvaise dynamique difficile à effacer

Moins impressionnante tout au long de la saison 2023, Caroline Garcia est souvent passée à côté de ses rendez-vous et elle n'a pas lancé 2024 de la plus belle des manières. La Lyonnaise s'est inclinée d'entrée à Abu Dhabi la semaine dernière face à une joueuse qui lui résiste à chaque fois et elle est sortie du top 20. Elle a prouvé à Melbourne qu'elle avait les armes pour déployer son jeu correctement face à Naomi Osaka et il faudra faire de même ce lundi.

Un coup à jouer à Doha

Il faudra tout de même se méfier de Naomi Osaka qui est encore en phase de reprise mais qui pourrait surprendre Caroline Garcia. Cette dernière va devoir garder ses émotions, elle qui a confié avoir pleuré avant d'entrer sur le court pour affronter la Japonaise à Melbourne. En plein combat mental contre elle-même, elle aura un gros coup à jouer dans ce premier WTA 1000 de l'année si elle s'en sortait puisqu'elle aurait un deuxième tour abordable et Ons Jabeur, qui figure dans sa partie de tableau directe pour le troisième tour, n'est pas en forme.

Osaka, besoin de jouer