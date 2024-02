Tennis : Garcia déjà en danger, un retour possible ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 française, Caroline Garcia n’a pas commencé l’année 2024 de la meilleure des manières. Dans la lignée de ses performances la saison dernière, la Lyonnaise s’est inclinée au deuxième tour de l’Open d’Australie en produisant un tennis très frustrant. Touchée mentalement, elle revient à la compétition cette semaine à l’occasion du WTA 500 d’Abu Dhabi, un tournoi qui présente un beau tableau. Ce lundi, elle était opposée à la Roumaine Sorana Cirstea, une adversaire contre qui elle a toujours eu du mal. Et elle n'a pas réussi à trouver la solution...

Qu'il semble bien loin le temps où Caroline Garcia prenait du plaisir sur le court en dominant quasiment chacun de ses adversaires... La Française a subi une nouvelle défaite d'entrée à Abu Dhabi ce lundi face à Sorana Cirstea, 26ème mondiale. Si ce premier tour était tout sauf un cadeau pour elle, elle a eu le match en main à un moment donné avant de couler. Malheureusement elle a beaucoup de mal à exister depuis des mois, elle qui vient tout juste de quitter le top 20 cette semaine (21ème).

Un tableau difficile d'entrée

Engagée à Abu Dhabi, Caroline Garcia n'a pas eu de chance au tirage au sort puisque si elle se sortait de ce piège, elle aurait dû affronter Maria Sakkari. Bref, après les larmes de Melbourne, elle n'a pas changé d'approche pour aborder ses matches d'après ce qu'elle a dit à RMC ce week-end. « Ça n’a pas d’intérêt de connaître ton tableau. Surtout si tu le sais trois jours avant, alors que tu es toujours dans ton tournoi précédent. Le classement c’est pareil, ce n’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais cela ne va pas changer la façon dont je vais me préparer et m’entraîner pour un tournoi » avait-elle déclaré.

Débuts en demi-teinte

Déjà limite lors de la United Cup pour lancer sa saison, Caroline Garcia a déçu à l'Open d'Australie après son élimination au deuxième tour à la suite de sa grande performance pour éliminer Naomi Osaka. La numéro 1 française ne va pas retrouver la confiance avec cette nouvelle élimination d'entrée et elle poursuit sur sa dynamique de 2023. L'an dernier, elle est passée par des mois difficiles sans décrocher la moindre victoire. Il faudra vite se ressaisir pour éviter de couler au classement.

Un effort mental

Depuis des mois, Caroline Garcia est dans une mauvaise passe et elle a bien du mal à déployer son meilleur tennis. Ce lundi, elle a encore montré des signes de frustration sur le court. On pensait qu'elle allait s'en sortir après avoir effectué un beau come-back dans le premier set mais elle est retombée dans ses travers. Il ne manque pas grand-chose pour valider une victoire et en même temps, il manque énormément de choses pour retrouver le niveau qui était le sien...