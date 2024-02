Tennis : Djokovic immortel ? Elle déballe tout

Benjamin Labrousse

La saison 2024 a mal démarré pour Novak Djokovic. Grandissime favori de l’Open d’Australie, le numéro un mondial a chuté en demi-finale face à Jannik Sinner, futur vainqueur du tournoi. Si la saison du Serbe est loin d’être terminée, certains estiment que Nole est en capacité de régner encore très longtemps sur le circuit ATP.

Novak Djokovic mis au défi. Vaincu en demi-finale de l’Open d’Australie en janvier dernier, le Serbe va faire son retour en mars, à l’occasion du Masters 1000 d’Indian Wells. Le numéro un mondial a subi un gros coup dur à Melbourne, lui qui était promis à un onzième sacre en Australie. Si quelques difficultés inhabituelles ont été aperçues chez Nole lors de sa quinzaine, certaines hypothèses ont rapidement vu le jour au sujet de la défaite de Novak Djokovic.

Djokovic dépassé par la nouvelle génération ?

En effet, certains observateurs ou proches du joueur ont affirmé que Novak Djokovic avait disputé cet Open d’Australie blessé, et qu’il n’était clairement pas à 100%. Quoi qu’il en soit, seul le reste de la saison du joueur de 36 ans pourra témoigner d’un possible déclin du numéro un mondial. Battu par Jannik Sinner (22 ans) à l’Open d’Australie, et par Carlos Alcaraz (20 ans) à l’édition 2023 de Wimbledon, Djokovic serait-il en train de se faire dépasser par la nouvelle génération ?

«Il ne peut pas se permettre d’avoir autant de journées à 50%»