Tennis : Cette légende du tennis accuse un entraîneur français de dopage !

Depuis fin 2022, le circuit WTA est touché par une affaire de dopage concernant l'une des joueuses les plus réputées sur le circuit depuis plus de dix ans. En effet, Simona Halep a été contrôlée positive à un produit interdit à l'US Open il y a deux ans et elle semble présenter des anomalies dans son passeport biologique. Condamnée à 4 ans de suspension pour le moment, elle est passée la semaine dernière devant le Tribunal Arbitral du Sport pour se défendre. Ilie Nastase, grand joueur roumain des années 1970, n'a pas hésité à défendre sa compatriote en accusant Patrick Mouratoglou.

Ancienne numéro 1 mondiale et vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon, Simona Halep fait face à une terrible sanction qui met en danger sa carrière. A 32 ans, la Roumaine tente de rétablir la vérité, elle qui a toujours nié et qui a basé sa défense sur une erreur de son ancien coach Patrick Mouratoglou, qui lui aurait administré un collagène contaminé. Connu pour son tempérament de feu, Ilie Nastase va beaucoup plus loin et pense que d'autres joueuses ont pu être contaminées.

Mouratoglou, un coach très impliqué

Très réputé sur le circuit pour avoir sa propre académie, Patrick Mouratoglou a accompagné pas mal de joueurs et de joueuses au plus haut niveau, comme c'était encore le cas pour Holger Rune l'année dernière. En effet, le Français s'est construit une carrière exceptionnelle et a une belle influence. Mais cette histoire avec Simona Halep a mis la puce à l'oreille d'Ilie Nastase. « S’il l’a donné à Simona, il l’a certainement donné aux autres joueuses avec lesquelles il a travaillées. Je pense que oui, je ne pense pas que Simona Halep soit la première à recevoir cela de Mouratoglou » affirme celui qui est connu pour avoir été le premier numéro 1 mondial de l'histoire.

Serena Williams dopée ?

Si Patrick Mouratoglou a connu bien des histoires avec des joueurs et des joueuses, son association avec Serena Williams est certainement la plus marquante. L'Américaine a totalement relancé sa carrière avec le Français pour dominer complètement le tennis féminin dans les années 2010. « Je pense que Serena Williams et d’autres joueuses faisaient partie de l’équipe de Mouratoglou. Vous ne voyez pas à quoi elle ressemble ? Personne ne contrôle les Américains en matière de dopage. Si la vérité éclatait au grand jour, tous les grands tournois disparaîtraient, tous les sponsors s’en iraient. Vous n’imaginez même pas » s'exprime-t-il dans des propos rapportés par We Love Tennis. Les réactions vont s'enchaîner...

Une affaire qui fait tâche

Très réputé sur le circuit aujourd'hui, Patrick Mouratoglou a pris un petit coup à la suite de la révélation de ces accusations. Outre Serena Williams et Simona Halep, le Français participe à la professionnalisation de jeunes pépites. Il a accompagné Holger Rune donc mais aussi Coco Gauff lorsqu'elle était très jeune et continue d'accueillir beaucoup de jeunes talents dans son académie. En ce qui concerne la Roumaine, une réponse est attendue dans les prochaines semaines...