Tennis : Incroyable, ce Français égale Nadal et court après Federer !

En décrochant bien sûr de nombreux grands titres et en connaissant une carrière exceptionnelle au plus haut niveau, les membres du Big 3 ont eu le temps de marquer l'histoire du tennis. Mais ce qui frappe aussi dans leurs carrières respectives, c'est leur longévité à ce niveau-là, une tendance qui existait beaucoup moins auparavant. De nos jours, les joueurs sont mieux préparés pour continuer leur carrière jusqu'à 40 ans. Outre Nadal et Federer, des Français défient les lois humaines...

Les semaines passent et les vétérans parviennent à s'imposer sur le circuit ATP encore. Avec Andy Murray et Stan Wawrinka, Richard Gasquet et Gaël Monfils font partie des plus vieux aujourd'hui dans le top 100. Ces joueurs sont présents depuis plus de 20 ans au sommet et continuent de prendre du plaisir même si la fin approche à grands pas. C'est le cas de Richard Gasquet qui s'est offert une première victoire cette saison à Doha, lui qui compte désormais au moins un succès sur les 23 dernières saisons.

Gasquet au coude à coude avec Nadal

En connaissant une terrible chute du top 100 pour la première fois depuis 2005, Richard Gasquet a fait des déclarations difficiles sur sa situation. Proche de la retraite, le Français a promis de s'arracher une dernière fois pour bien terminer son immense carrière. Il a donc décidé de repartir en Challenger et a atteint la finale à Manama la semaine dernière. Il a donc retrouvé la confiance pour passer le premier tour à Doha où il s'est offert Alexander Shevchenko en deux sets, un jeune joueur en forme. Et cela lui permet d'enregistrer une 23ème saison consécutive avec au moins une victoire sur le circuit ATP, soit autant Rafael Nadal. Mais les deux hommes pourraient ne pas réussir à rattraper Roger Federer s'ils terminent leur carrière en 2024 comme prévu.

Federer encore au sommet

En poursuivant sa carrière au-delà des 40 ans, Roger Federer est allé plus loin puisqu'entre 1998 et 2021, le Suisse s'est imposé au moins une fois sur le circuit ATP. Il s'agit du grand record depuis la création de l'ATP Tour en 1990 comme l'indique le compte Twitter Jeu, Set et Maths . A noter que derrière Rafael Nadal et Richard Gasquet, Novak Djokovic et Gaël Monfils sont tous les deux à égalité avec 21 saisons consécutives, depuis 2004. Il ne s'agit là que d'une petite statistique mais cela prouve bien la longévité extraordinaire de ces joueurs-là.

Des carrières qui s'allongent

Avec les progrès du corps humain et des techniques pour permettre aux athlètes de durer plus longtemps, le tennis voit beaucoup plus de vétérans encore présents sur le circuit qu'auparavant. Actuellement, il y a 10 joueurs de plus de 35 ans dans le top 200, dont 6 dans le top 100 qui jouent parfois encore un rôle. Novak Djokovic est évidemment au-dessus du lot en dominant le circuit à bientôt 37 ans.