Tennis : Nadal acheté par l'Arabie saoudite, il s'explique

Il y a quelques semaines, Rafael Nadal devenait ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis. Louant la croissance et la progression de ce pays concernant son image, l'Espagnol déclenchait forcément une polémique. En effet, l'Arabie saoudite essaie de balayer ses problèmes de droits de l'homme et d'inégalités en investissant beaucoup d'argent dans le sport, provoquant parfois un grand bazar comme dans le golf.

Encore blessé, Rafael Nadal a prévu de retourner à la compétition début mars lors du Masters 1000 d'Indian Wells. Le Majorquin a bientôt 38 ans et s'approche dangereusement de la fin et il commence à préparer son futur. En s'alliant à l'Arabie saoudite, il n'a pas manqué de susciter des réactions, lui qui a en plus connu quelques propos douteux. Mais il a expliqué qu'il croyait beaucoup en ce projet pour les bonnes raisons.

Un changement possible

Accusée de laver son image en passant par le sport, l'Arabie saoudite voit donc là le soutien de l'une des plus grandes légendes de l'histoire du tennis. « Ma carrière sportive touche à sa fin, mon futur est très lié à l'éducation et au sport et je crois fermement que l'on peut changer le monde avec ça. L'Arabie saoudite a l'intention de progresser. Je suis au courant de toutes les choses qui ne plaisent pas. A moi aussi il y a des choses qui se passent et qui se sont passées là-bas qui ne me plaisent pas, mais ils souhaitent s'ouvrir et progresser réellement. Si ce n'est pas le cas, je me serais trompé, mais je veux contribuer à ce changement, que ça devienne un pays plus sportif, que les hommes et les femmes puissent pratiquer le tennis de manière totalement égale » débute-t-il.

Un choix pas justifié par l'argent ?

En réussissant déjà à organiser une nouvelle exhibition au mois d'octobre avec 6 stars du circuit, l'Arabie saoudite compte bien investir encore plus dans le tennis et pour s'offrir Rafael Nadal, il fallait déjà mettre la main au portefeuille. « Nous verrons si je suis capable de faire en sorte que ces critiques soient disproportionnées. Mais je n'ai pas signé un contrat de multimillionnaire avec l'Arabie saoudite, je vous le jure, ça ne va pas améliorer ma vie. Je l'ai fait parce que je suis enthousiasmé par le futur, par ce que je vais faire » promet-il.

Un beau projet