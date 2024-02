Tennis : Nadal sous le feu des critiques, il se défend

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il devait effectuer son retour à la compétition au tournoi de Doha la semaine prochaine, Rafael Nadal a annoncé ce mercredi son forfait puisqu'il n'est toujours pas à 100%. Mais il a fait l'actualité dernièrement à cause d'une nouvelle étonnante : il est devenu ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis. En travaillant de concert avec l'Arabie saoudite, un pays qui n'hésite pas à investir dans le sport pour racheter son image, forcément ça ne passe pas...

La nouvelle en a surpris plus d'un sur les réseaux sociaux : Rafael Nadal a accepté de devenir l'ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis. Forcément, le champion espagnol a été accusé de vouloir profiter de l'argent offert par ce pays très généreux sans penser à l'opinion publique par rapport à ce sujet. L'Arabie saoudite est en effet réputée pour bafouer régulièrement les droits de l'homme et les inégalités sont devenues la norme.

Une destination logique

Comme dans le football ou le golf, l'Arabie saoudite n'a pas hésité pour se rapprocher du monde du tennis. Il y a quelques jours, c'est une exhibition réunissant 6 grands joueurs dont Rafael Nadal et Novak Djokovic qui a été annoncée pour le mois d'octobre. En se rapprochant de grands champions tels que l'Espagnol, le pays se rapproche un peu plus. « Je ne pense pas que l’Arabie saoudite ait besoin de moi pour laver son image. C’est un pays qui s’est ouvert au monde et qui a un grand potentiel. Il est donc logique que le monde s’y rende. Maintenant, le sentiment est que tout s’achète avec de l’argent et que Rafa a également été acheté avec de l’argent. Je comprends que les gens pensent cela, bien sûr » débute-t-il.

Nadal se défend

De retour à la compétition finalement à l'occasion du tournoi d'Indian Wells début mars, Rafael Nadal a tenu à mettre les choses au clair dans une interview pour une émission espagnole, El Objetivo . « Qu’il y ait des choses à améliorer aujourd’hui ? Sans aucun doute. C’est un pays qui est très en retard sur beaucoup de choses, il ne s’est ouvert que récemment. Si le pays n’atteint pas l’évolution que je pense qu’il doit suivre dans les 10–15 prochaines années, je vous dirai que j’avais complètement tort. De plus, je crois que j’aurai la liberté de travailler avec les valeurs avec lesquelles je crois devoir travailler et qui sont les bonnes. Si ce n’est pas le cas, je vous dirai que je me suis trompé et que j’ai commis une erreur » poursuit-il.

Une erreur de parcours ?

Beaucoup voient en cette nouvelle union une certaine trahison de l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire, peut-être celui qui possède le plus de visibilité. L'Arabie saoudite n'est pas un ennemi à bannir mais beaucoup de personnes n'ont pas manqué de cacher leur déception à l'annonce de cette association. Pour l'instant, aucune précision n'a été donnée sur le rôle de Rafael Nadal, si ce n'est qu'une académie devrait voir le jour.