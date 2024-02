Tennis : Nouveau craquage pour Caroline Garcia, elle déballe tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposée à Naomi Osaka au premier tour du WTA 1000 de Doha mardi, Caroline Garcia n'a pas pu retrouver la victoire après le même duel plus tôt à l'Open d'Australie. La Française enregistre une troisième défaite consécutive et ne lance pas sa saison 2024 de la meilleure des manières. En difficulté sur le plan mental, elle ne parvient pas à trouver les solutions et commence à manquer d'air. Et forcément, la frustration prend largement le dessus.

Il semble loin le temps où Caroline Garcia surfait sur la vague d'une confiance sans limites pour remporter le Masters 2022. Depuis, la Française n'a jamais réussi à retrouver la même dynamique et on peut commencer à craindre pour la suite de sa carrière. Après sa défaite d'entrée pour le premier WTA 1000 de l'année, elle s'est exprimée longuement au micro de Tennis Majors .

Encore un match frustrant

Comme la semaine dernière à Abu Dhabi où l'on sentait qu'elle avait le match en main, Caroline Garcia a disputé un duel serré face à Naomi Osaka avant de s'incliner. La Lyonnaise avait pourtant réussi une percée en servant pour le set à 5/4 dans le premier set avant de voir la Japonaise revenir au score et la dépasser. Finalement, cette défaite en deux sets est à l'image de ce qu'elle produit sur le terrain depuis un moment maintenant, et c'est préoccupant.

Des critiques difficiles à supporter

Souvent exposée aux critiques depuis le début de sa carrière, Caroline Garcia a beaucoup de mal à gérer cette pression. « Quand ça marche, tout est bien, mais quand ça ne marche pas… Forcément, quand 99% des gens me disent ça, parfois ça a un impact sur ta façon de voir les choses quand tu commences à rater un peu. Mais c’est à moi et à nous d’être clair sur ce qui fonctionne pour moi, et de ne pas écouter ce qu’il se dit parce que les gens ne te connaissent pas en fait. Ça me saoule parce qu’en fait ce n’est jamais assez bien. Tu es tout en haut, ce n’est pas assez bien : il faut faire plus. Et quand ça ne marche pas, on a oublié tout ce que tu as fait pendant quinze ans » regrette-t-elle.

Un rêve encore possible à 30 ans ?

Il est vrai que le jeu de Caroline Garcia est un peu tout le temps pareil : elle frappe fort dans toutes les balles sans trop se poser de questions et très souvent, il n'y a pas de plan B. Mais elle ne veut pas se laisser gagner par la frustration entre garder le même jeu ou tout reconstruire à 30 ans. Son rêve de gagner un Grand Chelem perdure toujours...