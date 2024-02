Tennis : Alcaraz dans le doute, début de la crise ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en quarts de finale de l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz effectuait la semaine dernière sa reprise sur terre battue à Buenos Aires comme il en a désormais pris l'habitude. L'Espagnol n'a pas évolué à son meilleur niveau et s'est incliné samedi en demi-finales face à Nicolas Jarry, 19ème mondial ce lundi. Le Chilien plonge un peu plus le numéro 2 mondial dans un doute, lui qui n'a toujours pas retrouvé la chemin de la victoire depuis Wimbledon l'été dernier. Visiblement, les défaites commencent à poser problème...

Carlos Alcaraz n'a que 20 ans et il traverse actuellement une période un peu difficile qui commence à durer. L'Espagnol est forcément attendu à chaque fois qu'il entre sur le court mais depuis des mois, il a du mal à enchaîner les victoires marquantes. Parti en Amérique du Sud pour se relancer sur terre battue, il a connu un nouveau coup d'arrêt qui pourrait se révéler significatif.

Une défaite qui fait mal

Pas excellent lors de ses deux premiers matches, surtout dans le secteur du service, Carlos Alcaraz a subi la loi du grand Chilien en demi-finales. Nicolas Jarry a bien joué le coup face à un Espagnol un peu en manque d'inspiration. Les défaites s'enchaînent et commencent à inquiéter un peu, de son côté surtout. « C’est une défaite difficile pour moi, cela m’a fait beaucoup de mal. Ma concentration ne s’est pas améliorée par rapport à 2023. Le niveau doit monter, j’ai joué du bon tennis mais loin de mon niveau réel. Ce type de défaites fait mal, il faut savoir mieux lire les matchs et à partir de là avancer, il n’y a pas d’autre option » a-t-il réagi après sa défaite.

Le doute s'installe

Profitant de ce mois de février pour jouer des tournois où aucun autre membre du top 10 n'est présent, Carlos Alcaraz ne réussit pas vraiment à retrouver la confiance qui l'habitait jusqu'alors. L'Espagnol, qui a pourtant vu le retour de Juan Carlos Ferrero à ses côtés plus tôt que prévu, doit maintenant répondre à Rio où il sera évidemment favori. « Il y a de grandes attentes autour de moi. Les gens attendent beaucoup de moi et pensent que je devrais gagner tous les matchs et tous les tournois auxquels je participe, et en fin de compte c’est le tennis, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à un niveau élevé. En ce moment, je vois que les meilleurs joueurs, à certains moments importants, c’est là qu’ils font la différence et c’est là que je dois m’améliorer. C’est un sujet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, en essayant de profiter de certains moments, sur les balles de break » poursuit-il.

Une semaine cruciale

Tête de série numéro 1 du tournoi de Rio, grand ATP 500 sur terre battue, Carlos Alcaraz devra vite trouver une alternative pour ne pas sombrer cette semaine. Le numéro 2 mondial voit ses adversaires directs briller ces derniers temps, à commencer par Jannik Sinner qui s'est imposé à Rotterdam dans le même temps. La semaine à Rio sera donc très importante pour lui puisqu'une nouvelle défaite du genre pourrait sérieusement entacher sa dynamique.