Tennis : Nadal vainqueur à Roland-Garros ? La grosse sortie de son clan

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Inscrit au tournoi de Doha cette semaine, Rafael Nadal a préféré renoncer parce qu'il n'était pas encore prêt à 100%. Le Majorquin devrait reprendre la compétition à Indian Wells dans deux semaines et il est très attendu. Avant ça, il a pris le temps de s'exprimer longuement dans une interview concernant la suite qu'il voulait donner à sa carrière. Si on en apprendra plus au cours des prochains mois, son clan n'hésite pas à parler, à commencer par son oncle Toni qui le voit déjà soulever les plus grands trophées.

Absent quasiment depuis un an, Rafael Nadal a connu un retour mitigé à Brisbane début janvier. L'Espagnol a enregistré deux belles victoires en faisant preuve d'un niveau de jeu exceptionnel mais il s'est blessé légèrement lors du troisième match, ce qui l'a contraint à déclarer forfait pour les prochains rendez-vous. Finalement, il reprendra pour le premier Masters 1000 de l'année avant de se lancer dans une saison sur terre battue très importante.

Un objectif en tête

Bien conscient qu'il n'est pas en mesure de rivaliser à l'heure actuelle, Rafael Nadal passe du temps à l'infirmerie pour essayer de revenir en forme. Le Majorquin confie tout de même qu'il a un tournoi en tête, Roland-Garros, et il aimerait beaucoup être prêt à ce moment-là. « Je ne veux pas perdre de vue Roland Garros : je prendrai les risques qui me permettront d'arriver à Paris dans les meilleures conditions possibles » a-t-il récemment déclaré à La Sexta, lui qui fait tout de même preuve d'une grande prudence.

Tennis : Fiasco inattendu, Alcaraz vide son sac https://t.co/9wWB4AAhQg pic.twitter.com/pKjS2nwy8q — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Nadal titré à Roland-Garros, possible ?

Le temps passe et Toni Nadal, le célèbre oncle du champion espagnol, semble plus disposé à lâcher de grosses déclarations. L'ancien coach, qui travaille désormais avec Félix Auger-Aliassime, fait preuve d'un optimisme à toute épreuve puisqu'il affirme sans douter que son neveu connaîtra un grand succès dans le tournoi le plus important de sa carrière. « Je pense toujours qu'il participera au tournoi et qu'il en sortira vainqueur » a-t-il déclaré lors d'un passage dans une conférence dans une université madrilène.

Les Jeux, un objectif aussi important