Tennis : Monfils admirable face à Sinner, il lui rend hommage

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour au tournoi de Rotterdam cette semaine, Gaël Monfils a décroché une belle victoire au combat face à Denis Shapovalov avant de tomber avec les honneurs en huitièmes de finale contre Jannik Sinner jeudi. L'Italien, tout nouveau vainqueur en Grand Chelem, a dû lâcher un set en route face au Français de 37 ans. Et il n'a pas manqué de le féliciter et de faire passer un joli message pour celui qui rêve de Jeux olympiques l'été prochain.

Personnalité incontournable du circuit ATP depuis près de 20 ans, Gaël Monfils est apprécié de tous partout où il passe. Le Français approche à grands pas de la retraite mais a encore l'énergie pour briller et réaliser ses derniers objectifs. A 37 ans, il est toujours en bonne position pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024, ses derniers, et il a réalisé une plutôt bonne semaine à Rotterdam qui le remet dans le droit chemin.

Un beau message d'espoir

Auteur d'un début de saison 2024 timide avec des difficultés physiques à Montpellier notamment, Gaël Monfils a livré une belle performance face à Jannik Sinner en parvenant à prendre un set à l'Italien (6-3 3-6 6-3). Mais cette défaite est très encourageante et cela se confirme dans les déclarations du Parisien après le match. « Perdu contre Jannik aujourd’hui, il était meilleur, pas de doute. Mais j’ai pris du plaisir sur le court. Je vais retenir les bons moments pour avancer et m’améliorer. On ne baisse pas les bras » glisse-t-il.

Tennis : Nadal à genoux devant Djokovic, il s'avoue vaincu https://t.co/zRN5OPmGfo pic.twitter.com/9OI9yVX7t5 — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Sinner rend hommage à Monfils

Bousculé par le Français jeudi, Jannik Sinner a fini par s'en sortir et poursuit encore sa route à Rotterdam. L'Italien a d'ailleurs tenu à adresser quelques mots à Gaël Monfils après le match, un exemple pour lui. « Contre lui, ce n’est jamais facile, j’ai l’impression qu’on se connaît un peu mieux maintenant, et il a changé certaines choses, comme moi. Aujourd’hui ça s’est passé comme je le voulais. Ça va être très difficile quand il annoncera sa retraite. Le public et les gens l’adorent. Je pense que c’est ce dont ce sport a besoin. J’espère qu’il continuera le plus longtemps possible et que je pourrai partager le court avec lui le plus souvent possible, parce que c’est un joueur extraordinaire » a-t-il confié.

Un showman bientôt à la retraite

Disqualifié à la surprise générale d'une exhibition il y a quelques jours, Gaël Monfils a retrouvé le devant de la scène avec une bien meilleure nouvelle. Le Français doit affronter avec courage les prochains mois pour réussir à arracher une place pour les Jeux olympiques. 70ème mondial cette semaine à l'ATP, il faudra continuer à décrocher quelques victoires comme celle de cette semaine pour réussir à réaliser cet objectif.