Tennis : Nadal à genoux devant Djokovic, il s'avoue vaincu

Toujours blessé, Rafael Nadal fait encore traîner son retour à la compétition et ne sera présent en compétition officielle qu'à Indian Wells. L'Espagnol doit se préparer minutieusement pour espérer connaître des derniers succès sans souffrir. Largué dans la course aux titres en Grand Chelem, il a réédité ses déclarations concernant son grand rival Novak Djokovic, qui domine toujours le circuit à bientôt 37 ans.

Interrogé longuement dans une interview pour une émission espagnole, El Objetivo , Rafael Nadal s'est confié en détails sur sa situation actuelle. Pas en mesure de rivaliser physiquement sur le court, il a annoncé qu'il avait encore besoin de temps avant de retrouver la compétition. Le Majorquin a également été questionné sur la domination de Novak Djokovic qui l'a dépassé au nombre de titres en Grand Chelem.

« Si Djokovic est le meilleur joueur de l’histoire ? Oui, bien sûr »

Alors qu'il avait déjà répondu similairement il y a quelques mois, Rafael Nadal a donné son avis dans l'éternelle question du GOAT qui pullule sur le circuit depuis des années mais qui semble enfin avoir trouvé une fin logique. Le Majorquin n'a d'ailleurs pas été gêné en l'admettant. « Si Djokovic est le meilleur joueur de l’histoire ? Oui, bien sûr qu’il l’est. Les chiffres le disent. Je n’ai pas de problème (à le dire, ndlr). Je n’ai jamais eu tel un ego tel pour dire des choses que je ne ressens pas » affirme-t-il.

Des blessures qui ont beaucoup joué

Dans la course au plus grand joueur de tous les temps, Rafael Nadal avait marqué les esprits en devenant le premier à dépasser les 20 titres en Grand Chelem. Le Majorquin a ensuite connu des moments difficiles puisqu'il s'est blessé et depuis, il n'a quasiment pas pu rejouer. D'ailleurs, son corps semble être son principal adversaire depuis ses débuts, un élément qu'il n'a pas manqué de mentionner au moment de parler de Novak Djokovic. « En fin de compte, on pourrait dire : ‘Oui, j’ai été blessé dans tant de tournois du Grand Chelem et lui non’, mais il avait un meilleur corps que le mien. Et cela compte aussi » rappelle-t-il.

