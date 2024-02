Tennis : Nadal encore blessé, il va annoncer la fin de sa carrière !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En effectuant son retour à la compétition après un an d'absence tout début janvier à Brisbane, Rafael Nadal a dû repasser par la case infirmerie et désormais, il va falloir se préparer au mieux pour revenir à Indian Wells, premier Masters 1000 de l'année. Le Majorquin vient de subir un nouveau coup dur, lui qui pensait être prêt pour Doha. Il va donc falloir patienter encore un peu mais les nouvelles ne sont pas très rassurantes. D'après les dernières informations, il va faire un point sur la suite de sa carrière avant Roland-Garros.

Victime d'une déchirure musculaire lors de sa reprise à Brisbane pour son troisième match, Rafael Nadal avait annoncé que son absence n'allait pas être très longue. Inscrit à Doha la semaine prochaine, il doit encore repousser son retour et il a confié qu'il était compliqué de se sentir bien à l'entraînement. L'année dernière, il avait confié que 2024 serait sa dernière année sur le circuit et visiblement, on s'en rapproche un peu plus...

Décision avant Roland-Garros

Dans une interview pour l'émission El Objetivo , Rafael Nadal est donc revenu un peu plus en détails sur sa situation actuelle. Il n'est pour le moment pas en mesure de combattre sur un court de tennis mais il a assuré qu'il serait prêt pour Indian Wells début mars. « Peut-être que je serai en bonne santé dans trois mois, que j'en profiterai et que je voudrai continuer au-delà de 2024, mais au vu de mes antécédents, c'est difficile d'envisager ce scénario. Ce que je ressens, c'est qu'il ne m'en reste plus beaucoup à jouer » explique-t-il. On apprend qu'une décision concernant son avenir est attendue avant Roland-Garros.

Bouquet final aux Jeux ?

Si 2024 est bien la dernière année de Rafael Nadal, où l'Espagnol décidera-t-il de terminer son immense carrière ? « Je ne suis pas sûr d'être à 100%, mais Roland-Garros est donc un de mes objectifs et j'aimerais aussi participer à Paris 2024 » évoque-t-il. S'il est capable d'aller plus loin que Roland-Garros, une dernière présence olympique serait un moment évidemment unique. A priori, il n'est pas question de faire une tournée d'adieux en disputant chaque tournoi juste pour jouer le premier tour.

Encore des ambitions sur terre

A bientôt 38 ans, Rafael Nadal semble très proche de la fin et pour cause, il paraît impossible à l'heure actuelle de le voir soulever un nouveau trophée. Pourtant il a pour objectif de bien se préparer pour la saison sur terre battue, une surface dont il a le secret. Avant ça, ses prochaines sorties seront très surveillées, lui qui avait affiché un gros niveau de jeu à Brisbane...