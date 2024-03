Tennis : Gaël Monfils de retour dans le top 50, il a les crocs !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Indian Wells, Gaël Monfils a réussi un incroyable parcours qui a pris fin mercredi soir face à Casper Ruud en huitièmes de finale. A 37 ans, le Français a encore des ressources inestimables et il monte en puissance avant d'arriver sur terre battue. Ces derniers mois, il s'est largement replacé dans la course aux Jeux olympiques et il devrait faire partie de l'aventure, lui qui réintégrera le top 50 dès lundi prochain.

La semaine prochaine, le top 50 du classement ATP comptera dans ses rangs trois hommes de plus de 35 ans : Novak Djokovic bien sûr, mais aussi Adrian Mannarino et Gaël Monfils ! A la suite de ses résultats positifs lors des derniers mois et un bon début de saison, le Parisien sera en effet de retour et deviendra le plus vieux joueur dans ce top 50. A Indian Wells, il s'est sublimé une nouvelle fois en battant un nouveau top 10 et disputant un énorme combat contre Cameron Norrie avant de céder avec les honneurs face à Casper Ruud. Un parcours qui lui redonne de la force pour la suite.

Début de saison à la hauteur

En terminant l'année 2023 par un nouveau titre à Stockholm, Gaël Monfils a bien suivi dans les mois qui ont suivi. Même s'il n'a pas pu aller bien loin à l'Open d'Australie, il a mis la machine en route ensuite pour se mettre au combat. « C'est important et c'est dans la continuité de mon début d'année, de ma volonté de monter en puissance. On a joué beaucoup ici et, ça va (sourire). Les derniers matches perdus, je les perds tous à la bagarre. J'espère arriver à prendre un peu d'expérience sur chacune de ces défaites, même à mon grand âge, de voir le positif. Mon but, si le corps tient, c'est d'élever mon niveau moyen pour pouvoir essayer de gagner un peu plus de matches qu'un ou deux » prévient-il.

Retour dans le top 50

Présent dans le top 20 au moment de sa blessure au talon il y a deux ans, Gaël Monfils a dégringolé au classement ensuite et il a quitté le top 50 en octobre 2022. Le Français fera son grand retour lundi prochain et c'est logique quand on voit ses résultats. Mais il rêve d'aller plus loin... « Je n'ai pas d'objectif de classement. On fera les comptes à Roland. Je me suis blessé, j'étais 15e, j'ai envie de revenir là. Avant, le chemin est long » poursuit-il au micro de L'Equipe .

Un joueur tellement apprécié

L'autre point qui fait du bien à voir pour Gaël Monfils est sa grande popularité auprès du public partout où il passe. En effet le Français a fait plaisir à la foule du côté d'Indian Wells et la communion avec le public était belle à voir au moment de servir lors du dernier jeu contre Casper Ruud. Avant de retrouver la terre battue, il sera bien sûr présent du côté de Miami où il tentera de bien figurer comme en Californie.