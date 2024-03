Tennis : Djokovic toujours pas titré, début de saison inédit

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Indian Wells pour la première fois depuis 2019, Novak Djokovic reprenait la compétition après son élimination en demi-finales de l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial s'est incliné au bout de son deuxième match face au jeune Italien Luca Nardi et devra attendre au moins Miami pour décrocher le premier titre de sa saison. C'est presque totalement inédit pour lui puisqu'il assoit sa domination sur le circuit dès le début d'habitude.

Novak Djokovic devra-t-il encore patienter un moment avant de décrocher le premier titre de sa saison ? Le Serbe a subi une sortie de route précoce à Indian Wells à la surprise générale, lui qui se faisait une joie de revenir sur le circuit. Cette défaite le prive donc d'un trophée et c'est la première fois dans sa carrière qu'il connaît ce genre de situation. A bientôt 37 ans, la donne est peut-être en train de changer...

Une défaite à relativiser

Il faut dire que Novak Djokovic a légèrement modifié son calendrier pour débuter 2024. Habituellement, en dehors de l'Open d'Australie, il joue un tournoi de préparation à Dubaï en février avant les Masters 1000 de mars. Cette fois-ci il a opté pour le repos après des derniers mois mouvementés notamment en raison de sa participation en Coupe Davis et à la United Cup. « J’aurais pu tout faire différemment. Je veux dire, comme je l’ai dit, c’est une très mauvaise performance de mon côté. C’est vrai que je n’ai pas de titre cette année. Ce n’est pas quelque chose auquel je suis habitué. Ce n’est pas grave. Cela fait partie du sport. Il faut l’accepter. Il y a des victoires et des défaites. J’espère que je gagnerai encore et que je continuerai à avancer » confie-t-il dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis : L'Arabie saoudite sans limites, 1 milliard posé sur la table ! https://t.co/hEHrga139T pic.twitter.com/hPmn2V9II9 — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Début de saison timide

A l'approche de la saison sur terre battue, Novak Djokovic n'a toujours pas décroché le moindre titre. C'est une anomalie puisque c'est la première fois que cela arrive dans une saison normale. En effet, en 2018, il évoluait loin de son meilleur niveau après avoir subi une blessure au coude et perdu la motivation. Il avait fallu attendre Wimbledon pour relever la tête. En 2022, il avait vécu un cauchemar en étant privé de compétition pendant des mois à cause des règles autour de la pandémie avant de gagner à Rome.

Un début de déclin ?

Novak Djokovic était loin d'évoluer à son meilleur niveau lors de ses deux matches à Indian Wells. Le Serbe n'a pas su s'adapter aux conditions mais il est encore très tôt pour s'inquiéter. En effet, il faut rappeler que le Djoker n'avait plus mis les pieds en Californie depuis 5 ans et il revenait à peine à la compétition après un début de saison remarqué. Il saura sûrement relever la tête à Miami et même sur terre battue le mois prochain.