Tennis : Toutes les infos à savoir sur le Masters 1000 de Madrid

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième grande étape de cette saison sur terre battue, le Masters 1000 débute officiellement mercredi. Les qualifications battent leur plein depuis lundi dans un cadre magique et pour la deuxième année, le grand format avec 96 joueurs et joueuses sur deux semaines est en place. Retour sur les détails de cette édition 2024 qui s'annonce très intéressante à un mois du début de Roland-Garros.

Quatrième Masters 1000 de l'année et deuxième sur terre battue, le tournoi de Madrid refait son apparition cette semaine et il y a des surprises. Si Novak Djokovic a déclaré forfait du côté masculin, Rafael Nadal sera lui bien présent pour l'édition 2024, une grande nouvelle. Faisant partie de l'élite depuis 2002, le tournoi a une grande histoire qui a eu lieu pendant un certain temps sur dur indoor.

La Caja Magica depuis 2009

Ancien grand tournoi organisé sur dur indoor en fin de saison, le tournoi de Madrid change de surface à partir de la saison 2009 et de place dans le calendrier. C'est désormais le printemps qui est choisi pour accueillir ce Masters 1000 désormais partagé entre les hommes et les femmes dans un nouveau lieu baptisé la Caja Magica (littéralement Boîte Magique). C'est donc la 15ème édition depuis ce passage en Masters 1000 à la place de Hambourg.

Passage au grand format

Dans sa volonté de faire de ces tournois des grands rendez-vous, l'ATP a fait passer plusieurs Masters 1000 sur le même format que ceux d'Indian Wells et de Miami, dont Madrid. C'est donc une nouvelle organisation à avoir pour le tournoi qui accueille depuis l'année dernière 96 joueurs dans le grand tableau et se déroule sur deux semaines contrairement à avant. Ainsi, les 32 têtes de série ne disputent pas de premier tour pour laisser la place à plus de joueurs d'intégrer le tableau. Le tournoi masculin est à retrouver sur Eurosport et le tournoi féminin sur beIN Sports .

Un titre contesté

Si Rafael Nadal et Petra Kvitova sont les plus grands champions de l'histoire du tournoi, le tournoi de Madrid est peut-être le plus indécis chaque année. En effet, en raison des conditions de jeu différentes en raison de la certaine altitude madrilène, la balle rebondit un peu moins qu'ailleurs. L'année dernière, c'est Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka qui avaient remporté le tournoi et les deux arrivent un peu dans l'incertitude...