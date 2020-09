Tennis

Tennis - Roland-Garros : Rafael Nadal évoque les conditions difficiles du tournoi !

Publié le 28 septembre 2020 à 21h35 par H.K. mis à jour le 28 septembre 2020 à 21h37

Vainqueur d'Egor Gerasimov lors du premier tour de Roland-Garros, Rafael Nadal n’a pas tremblé pour son entrée en lice dans son tournoi favori. Cependant, l'Espagnol a tout de même pointé du doigt les conditions de jeu extrêmes de cette édition 2020…

Ce Roland-Garros s’annonce très particulier. Vainqueur facile d'Egor Gerasimov, Rafael Nadal s’est imposé, et ce malgré des conditions très difficiles pour disputer un match sur terre battue. Avec seulement 11 degrés sur le court, on est bien loin de la chaleur habituelle du tournoi parisien. Et Rafael Nadal a d’ailleurs tenu à évoquer ces conditions de jeu, qu’il qualifie « d’extrêmes »…

« Ce sont des conditions que ne me favorisent pas »