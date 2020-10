Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur pour sa fin de saison !

Publié le 16 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Sèchement battu par Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic devrait tout de même terminer l’année n°1 mondial. Le Serbe a annoncé quels seraient ses deux derniers tournois de la saison.

Voici quelques nouvelles de Novak Djokovic ! Relativement discret depuis sa défaite retentissante en finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, le numéro 1 mondial ne devrait pas être inquiété d’ici la fin de l’année concernant son classement. Le Serbe prend du bon temps, et profite de vacances en Bosnie-Herzégovine. Mais l’année n’est pas terminée, et Djokovic refoulera bien les courts du circuit ATP d’ici le terme de cette édition 2020, si particulière pour la balle jaune.

Pas de Paris-Bercy pour Djokovic