Nadal «détruit», inquiétude pour Roland-Garros

Hugo Chirossel

Opposé à Mackenzie McDonald ce mercredi, Rafael Nadal a été éliminé dès le deuxième tour de l’Open d’Australie (6-4, 6-4, 7-5). Touché à la hanche à partir de la fin du deuxième set, le tenant du titre a confié après la rencontre être « détruit » mentalement à la suite de cette nouvelle blessure.

Le tenant du titre est déjà éliminé de l’Open d’Australie. À Melbourne, Rafael Nadal a été sorti dès le deuxième tour ce mercredi, par l’Américain Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). Au-delà de la défaite de l’Espagnol, c’est surtout sa condition physique qui inquiète après cette rencontre. En effet, sur une extension dans la fin du deuxième set, Rafael Nadal n’a pas pu finir son mouvement et s’est plaint de la hanche. Il est malgré tout allé au bout de son match, sans pour autant réussir à empêcher son élimination.

« Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas détruit mentalement maintenant »

« En tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner », a-t-il confié après la rencontre, dans des propos relayés par RMC Sport . « C'est un jour difficile, une blessure de plus, un moment dur de plus. Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas détruit mentalement maintenant. C'est dur pour moi. J'espère que ce n'est pas trop sérieux et que ça ne m'éloignera pas trop longtemps des courts. C'est très simple : j'aime ce que je fais. J'aime jouer au tennis et je sais que ça ne durera pas éternellement. J'aime me sentir compétitif. J'aime me battre comme je l'ai fait plus de la moitié de ma vie. Quand tu aimes ce que tu fais, ce ne sont pas des sacrifices . »

« J'espère que ce ne sera pas long »

Rafael Nadal n’a pas voulu se risquer à un diagnostic et préfère attendre d’avoir fait des examens avant de se prononcer sur la gravité de sa blessure : « Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, pour l'instant je suis prudent, il faut attendre de voir ce que disent les médecins. Il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter les choses comme elles viennent, je n'ai jamais rien fait de fou parce que je voulais revenir tôt. J'espère que ce ne sera pas long, c'est tout ce que je demande . »

