Open d'Australie : Elle annonce la retraite de Nadal

Défait par Mackenzie Macdonald en trois sets (4-6, 4-6, 5-7) ce mercredi, Rafael Nadal dit adieu de manière prématurée à l’Open d’Australie. Handicapé par une nouvelle blessure, l’Espagnol laisse désormais entrevoir de grandes failles. Entre sa fin d’année 2022 très compliquée, et ce début 2023 en dents de scie, l’avenir est incertain. Mais selon Marion Bartoli, Nadal va relever un ultime défi avant de raccrocher.

Pas de 23ème grand chelem pour Rafael Nadal donc. L’Espagnol était arrivé en méforme à l’Open d’Australie, et cela s’est rapidement confirmé. Sorti dès le deuxième tour, Rafa ne semble plus que l’ombre de lui-même ces derniers temps. De quoi laisser envisager une retraite imminente ? Marion Bartoli, ancienne grande joueuse française, estime au micro de RMC que Nadal cherchera à gagner un dernier Roland Garros avant de stopper son immense carrière.

Nadal n’est pas dans le déni

Selon Marion Bartoli, Rafael Nadal ne s’entête pas à continuer de jouer parce qu’il ne souhaiterait pas prendre sa retraite : « Il n’est pas dans le déni mais je pense qu’il s’est fixé un objectif, celui d’aller gagner un dernier Roland-Garros. […] Le Roland-Garros qu’il gagne l’année dernière en 2022, personne ne pensait qu’il allait le gagner. On nous disait qu’il arrivait à peine à marcher et que c’était catastrophique au niveau de son pied » .

Un dernier et puis s’en va ?