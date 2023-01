Open d'Australie : Il part aux toilettes et fait polémique, Djokovic répond aux critiques

Hugo Chirossel

S’il s’est imposé face au Français Enzo Couacaud ce jeudi lors du deuxième tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic avait créé la polémique face à l’Espagnol Roberto Carballés Baena. En effet, le Serbe était allé aux toilettes, sans l’autorisation de l’arbitre. Sur les réseaux sociaux, Nole a tenu à rétablir la vérité.

Ce jeudi, Novak Djokovic a décroché son ticket pour le troisième tour de l’Open d’Australie, où il sera opposé à Grigor Dimitrov. Pour y parvenir, le Serbe a éliminé le Français Enzo Couacaud, après avoir battu Roberto Carballés Baena. Face à ce dernier, Nole avait créé la polémique en se rendant aux toilettes sans l’accord de l’arbitre, Aurélie Tourte. Du moins c’est ce que l’on pensait, avant que Novak Djokovic ne pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Open d’Australie : Djokovic peut dire merci à un spectateur https://t.co/lr2AWSh1ep pic.twitter.com/pinXgH8aq9 — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

« Vérifiez vos informations avant de publier quelque chose de faux et moralisateur »

En effet, dans une story publiée sur Instagram , le Serbe a affirmé que l’arbitre de chaise lui avait donné l’autorisation, en interpellant au passage Eurosport , diffuseur de l’Open d’Australie. « Eurosport, s'il vous plaît, vérifiez vos informations avant de publier quelque chose de faux et moralisateur (...) L'arbitre de chaise m'a autorisé à aller aux toilettes mais elle m'a dit que ce n'était pas un "toilet break", juste un changement de côté. Donc elle m'a dit (ce que les caméras n'ont pas montré) que je devais me dépêcher », a-t-il déclaré.

« Elle m'a donné son autorisation »