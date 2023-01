Open d’Australie : Djokovic est prévenu, «je vais y aller avec les armes que j’ai»

La rédaction

Rafael Nadal éliminé, Novak Djokovic se présente un peu plus comme le grand favori de cette édition 2023 de l’Open d’Australie. Mais avant de pourquoi pas, remporter un 10ème titre à Melbourne, le Serbe devra notamment battre au deuxième tour le Français Enzo Couacaud. Et ce dernier a clairement annoncé la couleur avant son duel face à Djokovic.

Enzo Couacaud, 27 ans et 191ème mondial s’apprête à disputer le plus grand match de sa carrière ce jeudi face à Novak Djokovic. Le Français, qui n’a jamais battu en carrière un membre du top 50 ATP, s’est confié au journal L’Équipe , et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Enzo Coaucaud ne s’annonce pas vaincu face au Serbe.

« Ça reste un match de tennis »

Tombeur du Bolivien Hugo Dellien au premier tour, Enzo Coaucaud s’est donc confié sur son match à venir face à Novak Djokovic, avouant : « On sait tous que c’est un peu lui le numéro un mondial. Je vais essayer de me concentrer pour livrer une bonne partie et faire ce qu'il faut pour le déranger. Le résultat, on verra bien, on fera les comptes à la fin. Je vais y aller avec les armes que j'ai et les utiliser le mieux possible pour lui poser un maximum de problèmes. Il peut tout se passer, ça reste un match de tennis avec des joueurs qui vont démarrer à zéro-zéro. Mais ce serait tellement vague de dire : "Je vais gagner" sans passer par le comment ou le pourquoi » .

« C'est un rêve pour n'importe quel joueur de vivre ça »