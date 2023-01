Après Nadal, Djokovic est tout proche de la rupture

La rédaction

Novak Djokovic s'est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie. En revanche, le Serbe a laissé filer un set alors que sa blessure à l'ischio-jambier l'inquiète. Nole ne parvient pas à se débarrasser de cette gêne contractée à Adélaïde et cet épisode lui rappelle l'édition 2021, où il s'était imposé malgré une déchirure musculaire aux abdominaux. Bien déterminé à continuer son tournoi, sa blessure pourrait contrarier ses plans.

Grand favori de cet Open d'Australie, Novak Djokovic s'est défait en 4 sets (6-1, 6-7, 6-2, 6-0) du Français Enzo Couacaud au deuxième tour. Toutefois, l'aptitude physique du Serbe interroge. Lui-même admet être inquiet de sa blessure à l'ischio-jambier mais affirme qu'il continuera de jouer tant que son corps le permet. À la limite de la rupture, le Serbe pourrait bien imiter Rafael Nadal, éliminé alors qu'il était grandement diminué par une blessure à la hanche.

«Je suis inquiet»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Novak Djokovic s'est exprimé sur sa blessure : « Je suis inquiet, je ne peux pas dire que je ne le suis pas. J’ai dû prendre un temps mort médical, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Il y a deux ans, j’ai eu une déchirure dans une autre zone et j’avais pu remporter le tournoi. Je dois m’adapter aux circonstances », a expliqué le 5e joueur mondial.

«Je vais continuer»