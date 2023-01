Trompée par une star, elle balance une punchline à la Benzema

La rédaction

Visiblement, le linge sale ne se lave pas en famille pour certaines personnes. Après sa rupture qui a fait couler beaucoup d’encre avec l’ancien défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué, Shakira ne cesse de clasher son ancien mari. Et elle en a remis une couche avec une chanson diffusée mercredi soir.

Sur la chaîne YouTube du DJ argentin Bizarrap, la chanteuse colombienne Shakira s’en prend frontalement à Gérard Piqué dans une vidéo cumulant déjà plus de 20 millions de vues.

Benzema influence Shakira

Difficile d’oublier la célèbre « punchline » de Karim Benzema envers Olivier Giroud. En 2020, lors de la célèbre mode des lives sportifs sur Instagram pendant le confinement, Mohamed Henni, youtubeur marseillais, interpelle son ami Karim Benzema sur Olivier Giroud. Il avait alors lâché : « On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1 ».

« Tu as échangé une Ferrari avec une Clio »

Dans le titre diffusé mercredi soir, Shakira s’en prend violemment à Gérard Piqué ainsi qu’à sa nouvelle compagne, Clara Chia : « De l’amour à la haine, il n’y a qu’une étape, ici ne reviens pas m’écouter. Zéro rancune bébé, je te souhaite du bien avec ma soi-disant remplaçante. Je ne sais même pas ce qui t’es arrivé, tu es tellement bizarre que je ne te reconnais même pas. J'étais trop grande pour toi, tu en as maintenant une comme toi. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo. Tu as échangé une Rolex contre une Casio. »

