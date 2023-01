Nadal, Djokovic... C'est fini pour eux

La rédaction

Rafael Nadal a été éliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie tandis que Novak Djokovic est toujours en lice pour remporter son 22e Grand Chelem. Ces deux joueurs ont largement dominé le circuit ATP depuis de nombreuses années mais pour John McEnroe, il est temps de faire place à la nouvelle génération talentueuse, trop souvent dans l'ombre du légendaire Big 3 complété par Roger Federer.

Si Novak Djokovic est toujours le joueur le plus impressionnant du circuit ATP, il est le dernier du Big 3 a encore incarner cette domination. En septembre dernier, Roger Federer prenait sa retraite, laissant un héritage unique dans l'histoire du tennis. A côté, les blessures à répétition de Rafael Nadal interrogent, et l'Espagnol a été éliminé lors du deuxième de l'Open d'Australie, gêné par sa blessure à la hanche. John McEnroe estime qu'il est temps de tourner la page et de mettre en avant les jeunes joueurs, dont le talent déborde.

Djokovic passe proche de la correctionnelle, son état «s’empire» https://t.co/bbrYlbWGU0 pic.twitter.com/dZ2sE3CdKJ — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

«Il faut valoriser les champions d'aujourd'hui»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , John McEnroe estime qu'on a encore trop tendance à parler de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic : « On ne peut pas nier qu’Alcaraz a du charisme, on ne peut pas nier que Kyrgios en a aussi, et regardez Rune, il a peur de rien. Il est clair que nous devons encourager les joueurs de tennis à s’exprimer davantage. L’âge d’or du Big 3 avec Djokovic, Federer, Nadal, c’était bien mais il faut maintenant penser à bien valoriser les champions d’aujourd’hui ».

Djokovic seul face à la nouvelle génération