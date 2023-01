Énorme inquiétude pour Rafael Nadal

Arnaud De Kanel

Diminué par une blessure à la hanche qu'il traine depuis plusieurs années, Rafael Nadal a été sèchement éliminé de l'Open d'Australie dès le second tour face à l'Américain Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). Une nouvelle sortie de route qui inquiète pour un Nadal qui enchaine les mauvais résultats et surtout les pépins physiques.

Impuissant, Rafael Nadal est sorti par la petite porte de l'Open d'Australie. Une défaite sèche face à Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5), 65ème à l'ATP. Et chez Nadal, il y a des façons de perdre. Celle-ci inquiète particulièrement. L'Espagnol est sur une série noire et semble définitivement lâché par son corps et sa tête. Il l'a avoué lui-même après la rencontre.

Nadal est «détruit»

Les temps sont durs pour Rafael Nadal. Après son élimination, ses mots étaient très forts et ils laissent présager le pire pour la suite. D'habitude très fort mentalement, l'Espagnol a reconnu être à bout. « En tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner. C'est un jour difficile, une blessure de plus, un moment dur de plus. Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas détruit mentalement maintenant. C'est dur pour moi. J'espère que ce n'est pas trop sérieux et que ça ne m'éloignera pas trop longtemps des courts. C'est très simple : j'aime ce que je fais. J'aime jouer au tennis et je sais que ça ne durera pas éternellement. J'aime me sentir compétitif. J'aime me battre comme je l'ai fait plus de la moitié de ma vie. Quand tu aimes ce que tu fais, ce ne sont pas des sacrifices », concédait-il. Une déchéance terrible qui s'est confirmée par une scène forte en tribunes.

Nadal blessé, son épouse Xisca en larmes 🥹#AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/sXbfBgFpMF — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 18, 2023

La réaction du clan Nadal inquiète

Chez les Nadal, on est pas du genre à laisser transparaitre ses émotions. Mais lorsque le Majorquin a cédé, son coach Carlos Moya avait le tête baissée, complètement abattu et désemparé. Pire encore, sa femme Xisca, a craqué et s'est mise à pleurer. Une prise de conscience que c'est définitivement la fin pour le roi incontesté de Roland Garros ?