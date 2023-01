Il gagne à l'Open d'Australie et interpelle une star d'Hollywood

La rédaction

Stefanos Tsitsipas est sur un nuage depuis le début du tournoi et il en profite. Vainqueur facile du Tchèque Jiří Lehečka en 3 sets (6-3, 7-6, 6-4) et 2h17 de jeu, il devra se confronter au Russe Karen Kachanov pour continuer d'espérer remporter un premier titre en Grand Chelem. Et lors de l’interview après son quart de finale, il a interpellé une star d’Hollywood qui n’est nulle autre que Margot Robbie.

Stefanos Tsitsipas joue un tennis presque parfait depuis le début du tournoi à Melbourne. Fan de l’Australie, il a avoué son amour aux Australiens présents dans le public. Néanmoins, l’absence de Margot Robbie dans les gradins a été remarquée par le Grec, qui veut à tout prix remédier à cela.

« L’Australie est un pays génial »

Interrogé par Jim Courier après la rencontre, Stefanos Tsitsipas a envoyé un beau message aux Australiens. Il faut dire qu’aussi incroyable que cela puisse paraître, Melbourne (150.000 Grecs) est la troisième ville grecque après Athènes (665.000 habitants) et Thessalonique (323.000 habitants). Aussi, ses premiers mots ont été : « l’Australie est un pays génial ».

Une invitation lancée à Margot Robbie

Mais le Grec ne s’est pas arrêté là après sa victoire à l'Open d'Australie. Tout sourire et tout en balançant ses bras à l'instar un enfant timide dans une cour de récré, Stefanos Tsitsipas a avoué être fan de Margot Robbie : « Il y a beaucoup de choses que j'aime ici. Mon actrice préférée vient d'ici, Margot Robbie, j'espère que je pourrais... Ce serait cool de la voir par ici un de ces jours. » Jim Courier lui demande alors : « Donc tu es officiellement en train de soumettre une invitation à Margot Robbie, pour être tout à fait clair ? » Et Tsitsipas répond : « Absolument. »

Big Margot Robbie fan 😂@steftsitsipas • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/4EbaUSOQRi — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023

L’invitation est lancée

La séquence a déjà fait le tour du monde et Margot Robbie a dû en entendre parler. L’actrice actuellement en tournée pour le film Babylon n’a pas encore donné sa réponse. Mais si Tsitsipas est aussi tranchant dans ses invitations que pour sauver des balles de break (43 sauvées sur 49 concédées, soit 88% de balles de break écartées), ça devrait fonctionner.