Maradona avait tout vu pour Djokovic

Pierrick Levallet

Aujourd'hui, Novak Djokovic figure parmi les meilleurs joueurs du circuit ATP. Le Serbe domine d'ailleurs le monde du tennis depuis de nombreuses années maintenant, aux côtés de Rafael Nadal et Roger Federer. Mais en 2008, personne ne savait que Nole allait avoir une telle ascension dans le tennis, sauf un certain Diego Maradona.

En janvier dernier, Novak Djokovic a démontré que même à 35 ans, il était toujours l’un des meilleurs joueurs de la planète. Privé d’Open d’Australie en 2022 puisqu’il n’était pas vacciné contre le Covid-19, le Serbe a pu prendre sa revanche lors de l’édition 2023. En finale, Nole s’est imposé face à Stefanos Tsitsipas et a remporté son 22e tournoi du Grand Chelem, son 10e sur le court de Melbourne. Par la même occasion, Novak Djokovic a récupéré son trône et est revenu numéro 1 mondial.

Tennis : Djokovic prêt à frapper un très gros coup ! https://t.co/yhXUUmF0vo pic.twitter.com/2PgnZv13uG — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Djokovic domine le circuit ATP depuis longtemps

Cela fait maintenant de nombreuses années que Novak Djokovic domine le circuit ATP. Lui, Rafael Nadal et Roger Federer (avant qu’il ne prenne sa retraite) ont laissé très peu de place aux autres joueurs. À eux trois, ils totalisent 64 sacres en Grand Chelem. Mais en 2008, personne ne savait encore que Novak Djokovic allait devenir un tel joueur. Personne, sauf peut-être un certain Diego Maradona.

«Coach, tu entraînes le futur numéro 1 mondial»