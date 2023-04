Alcaraz est bien de retour et il compte bien conquérir la terre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo à la suite de sa blessure contractée après Miami, Carlos Alcaraz n'a pas mis longtemps avant de revenir à la compétition. Mardi, il disputait son premier match à Barcelone, un tournoi qu'il a remporté l'année dernière. Et il n'a laissé aucune chance à son adversaire Nuno Borges, marquant ainsi les esprits.

Souvent blessé malgré son jeune âge, Carlos Alcaraz paie sûrement les efforts de son implication physique extrême au fil du temps. L'Espagnol enchaîne les blessures et les retours en fanfare et il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il ne réussisse pas à gagner à Barcelone encore une fois. Pourtant l'année dernière, il avait eu du mal à démarrer sa saison sur terre battue, s'inclinant d'entrée à Monte-Carlo.

Retour sur terre apprécié

Pour le moment, on peut dire que Carlos Alcaraz a connu un peu plus de succès sur dur que sur terre battue. Pourtant, c'est sur l'ocre qu'il a d'abord impressionné à son arrivée sur le grand circuit et l'Espagnol semble toujours autant apprécier cette partie de la saison. « Pour moi, jouer sur terre, c'est comme livrer bataille et c'est ce que j'aime. Chaque point est un combat, il faut bien jouer tactiquement et c'est ce qui est super sur cette surface » a-t-il confié avant son entrée en lice à Barcelone. L'année dernière, il avait gagné ce tournoi et Madrid avant de s'absenter à Rome et atteindre les quarts de finale à Roland-Garros.

Déjà une différence depuis un an ?

Il y a un an, Carlos Alcaraz débarquait vraiment sur le devant de la scène en gagnant Miami avant de s'étoffer sur terre battue. Entre temps, l'Espagnol a remporté l'US Open et est devenu numéro 1 mondial, ce qui lui a permis d'acquérir une belle expérience. « Sur et en dehors du court, j'ai mûri, je lis mieux le jeu et la situation sur le court de façon à pouvoir changer quelque chose si ça se passe mal. C'est la seule différence que je vois par rapport à l'an dernier » poursuit-il.

La machine déjà en marche

Absent des courts depuis sa défaite en demi-finale du tournoi de Miami face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz aurait pu connaître quelques difficultés pour son retour sur terre battue, comme ce fut le cas l'an dernier. Pas du tout : l'Espagnol a complètement dominé son match en à peine plus d'une heure, multipliant les coups droits dévastateurs et les amorties sublimes. Cette année, il pourrait retrouver Casper Ruud sur sa route avant d'affronter potentiellement Sinner ou Tsitsipas en finale, des premiers tests très attendus.