Roland-Garros : La catastrophe va se répéter pour Rafael Nadal

Vainqueur de Roland-Garros à 14 reprises, Rafael Nadal n’est pas assuré de disputer la quinzaine parisienne cette année. S’il est là, l’Espagnol de 36 ans arrivera forcément diminué, une bonne nouvelle pour ses adversaires. L’occasion de revenir sur ses trois petites défaites à Roland-Garros.

Et si Roland-Garros se disputait sans le Roi de Paris ? Pour le moment, personne n’ose imaginer ce scénario. Ce n’est pas la première fois que Rafael Nadal est embêté par des blessures à l’approche de la quinzaine parisienne mais à cinq semaines de l’échéance, le temps presse sérieusement. L’Espagnol n’a plus joué depuis le 18 janvier et l’évolution de sa blessure ne rassure pas vraiment son clan. Pour autant, s’il doit faire l’impasse sur tous les tournois sur terre battue qui précédent Roland-Garros, Nadal le fera. Son objectif est simple : être à Paris le 28 mai prochain.

Söderling fait tomber Nadal, le premier d’une petite série

En revanche, si Rafael Nadal parvient à disputer Roland-Garros, nul doute qu’il ne sera pas dans la forme de sa vie. Avec 14 sacres à son palmarès sur le sol parisien, Nadal viendra pour gagner. Mais le Majorquin sera certainement moins difficile à battre, lui qui n’a laissé passer que trois matchs à Roland-Garros. Le premier date de 2009. A l’époque, personne ne voit Robin Söderling poser le moindre problème à Rafael Nadal. Et pourtant… Le Suédois, sûr de ses forces, donne tout face au maître incontesté de la terre battue et finit par l’emporter en quatre manches. Première défaite pour Rafael Nadal à Roland-Garros… il n’y en aura que deux de plus lors des 13 années suivantes.

📂Tournoi de Barcelone 2017. @RafaelNadal trouve un angle indécent court croisé sur un décalage coup droit. Impressionnant.🎥@TennisTV pic.twitter.com/xGSzqTD1lE — Tennis Legend (@TennisLegende) April 19, 2023

Djokovic trouve enfin la faille

Battu six fois par Rafael Nadal à Paris, Novak Djokovic aura mis du temps avant de trouver la faille. Le 3 juin 2015, jour de l’anniversaire de l’Espagnol, le Serbe survole la rencontre et expédie Nadal en trois sets. Une victoire de prestige qui ne suffira pas puisque Novak Djokovic perdra en finale contre Stanislas Wawrinka.

Bis repetita pour le Djoker