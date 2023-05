50 ans entre Roland-Garros et BNP Paribas, une association pour la jeunesse

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette année à Roland-Garros, un anniversaire un peu particulier a lieu, en plus des 40 ans de la victoire de Yannick Noah. En effet, l'association avec le grand partenaire historique BNP Paribas dure depuis maintenant 50 ans, une relation quasiment unique à l'échelle du sport. Surtout, avec cette association, c'est la jeunesse qui en profite tout particulièrement grâce à un engagement remarquable.

Ce dimanche, pour le premier jour du tournoi de Roland-Garros, BNP Paribas a profité de l'occasion pour venir célébrer son 50ème anniversaire de partenariat avec le tournoi en organisant une conférence de presse sur la place des Mousquetaires en présence de plusieurs parrains et marraines de ses projets tels que Justine Hénin, Jo-Wilfried Tsonga et Félix Auger-Aliassime. D'ailleurs, le directeur général de BNP Paribas , Thierry Laborde, en a profité pour annoncer de nouvelles initiatives pour favoriser l'inclusion à travers le tennis.

Une jeunesse bien entourée

En faisant appel à BNP Paribas pour développer des programmes basés sur l'inclusion des jeunes par le tennis, de nombreuses associations voient le jour grâce au célèbre partenaire de Roland-Garros. Depuis 2018, le projet Team Jeunes Talents est là pour favoriser leur accession au plus haut niveau d'un point de vue tennistique sans oublier le côté humain, le facteur le plus important même. « Le tennis est un prétexte pour faire de l'humain. Le but, ce n'est pas que chaque jeune soit dans le top 100 mondial mais il faut créer un environnement dans lequel chacun peut avoir accès à un projet de vie qui soit à travers le tennis ou autre chose » a par exemple souligné Jo-Wilfried Tsonga lors d'un entretien après la conférence de presse. Un avis partagé par Justine Hénin, dont l'académie en Belgique a rejoint le projet l'année dernière : « On se rejoint sur des valeurs avec le programme et ce qu’on fait depuis 15 ans : ça part d’un état d’esprit sur le projet tennistique évidemment mais d’abord sur le développement de la personne. Au sein de l’académie, vous ne venez pas apprendre un coup droit un revers et on repart et on se dit à demain. Ca va bien au-delà de ça, il y a toute la dimension scolaire, comment vivre en groupe, en société. »

Un partenaire très engagé

En plus de participer au développement de ces projets envers les jeunes générations, BNP Paribas a pris également une grande initiative sur cette édition de Roland-Garros en accord avec la Fédération française de tennis. Ainsi, lors de cette première journée, un match solidaire a eu lieu sur le court Philippe-Chatrier en dernière rotation. L'affiche entre Ugo Humbert et Adrian Mannarino a tourné court à l'avantage du numéro 1 français certes mais l'ambiance était au rendez-vous avec la fanfare de la We Are Tennis Fan Academy .

50 ans mais encore des projets