40 ans de la victoire de Noah, c'est la fête à Roland-Garros !

Légende du tennis et plus généralement du sport français, Yannick Noah a connu une formidable carrière avant de devenir un grand chanteur. Il y a 40 ans, le 5 juin 1983, le Français remportait Roland-Garros au terme d'un tournoi maîtrisé et l'occasion est belle de faire la fête avec lui directement. L'organisation du tournoi a mis le paquet pour la journée spéciale Yannick Noah ce samedi 27 mai avec de multiples animations.

Seul Tricolore à avoir réussi à inscrire son nom au palmarès d'un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l'ère Open en 1968 chez les hommes, Yannick Noah a pris une grande place dans le cœur des Français. C'est en toute logique que l'organisation du tournoi de Roland-Garros lui a réservé une journée spéciale en son honneur, 40 ans après sa victoire Porte d'Auteuil. Retour sur cette journée de célébration.

Grand concert en plein cœur du Chatrier

Si beaucoup d'animations sont prévues ce samedi, la journée sera marquée par un grand concert de Yannick Noah en personne de 14h à 15h. En effet, une grande scène a été installée dans les tribunes en plein milieu du Court Philippe-Chatrier. Le samedi juste avant le début du tournoi est habituellement une journée destinée aux enfants et ils ne seront évidemment pas oubliés.

Roland-Garros : Les grandes nouveautés de 2023 ! https://t.co/q8jH4G5iql pic.twitter.com/P6VuIMcpQV — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Une journée bien animée

S'il n'y a évidemment pas de matchs officiels samedi, le public aura la chance de pouvoir assister à des matches d'exhibition entre joueurs et joueuses sur les courts Philippe-Chatrier, Simonne Mathieu et 14. Le Court Suzanne-Lenglen, lui, sera réquisitionné pour une rencontre entre Légendes à partir de 16 heures, un moment toujours sympathique pour petits et grands. Dans les travées du stade, de nombreuses animations prendront place : la "Tech Place" près du Simonne-Mathieu permettra aux spectateurs d'essayer la réalité augmentée, des jeux d'adresse et de réflexion seront également proposés. Les plus chanceux auront aussi la chance d'échanger quelques balles.

Un successeur tant attendu

On peut imaginer que Yannick Noah bénéficie de cette grande réputation également parce qu'il est le seul Français à s'être imposé en Grand Chelem. La France attend un successeur depuis 40 ans maintenant, un champion qui met beaucoup de temps à arriver. En 1983, Yannick Noah avait triomphé de Lendl et Wilander en finale, un moment inoubliable dans l'histoire du sport français. Quel immense moment lorsqu'un Français parviendra à faire la même chose, dans les prochaines années on l'espère !