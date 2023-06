Roland-Garros : Nouveau coup de tonnerre, Monfils forfait !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur d'un combat homérique lors du premier tour de Roland-Garros face à l'Argentin Baez en night session mardi soir, Gaël Monfils n'enchaînera pas. Quasiment 24 heures après son exploit, le Français a annoncé son retrait du tournoi, blessé au poignet. Lors de son match, il a dépensé énormément d'énergie pour gagner, peut-être trop...

C'est une nouvelle que l'on ne souhaitait pas voir. Gaël Monfils ne continuera pas l'aventure dans ce Roland-Garros 2023. Ce jeudi, il était au programme d'une autre night session sur le Philippe-Chatrier face à l'un des favoris du tournoi, Holger Rune. Lors d'une conférence de presse organisée mercredi soir, la nouvelle est tombée, un nouveau coup dur pour celui qui revient à peine sur le circuit après des mois passés à l'infirmerie.

Nouvelle blessure au poignet

Touché au talon la saison dernière, Gaël Monfils souffre ces derniers temps. Dans la foulée du match de Novak Djokovic, le Français a fait appel aux journalistes en conférence de presse. Le suspens a été rapidement levé, comme il l'a expliqué : « J'ai une rupture partielle du poignet gauche. Hier j'avais mal, j'ai appelé le physio à un moment mais je lui ai dit que je n'avais pas forcément besoin. J'ai fini le match avec beaucoup d'adrénaline, le soir je suis venu en conférence de presse, on a mis de la glace tout de suite. Je pensais que ça allait bien, ce matin je me suis levé, j'ai pris pas mal d'anti-inflammatoires. Je me suis entraîné mais j'avais encore mal. »

Roland-Garros : La magie a opéré, Monfils n'en revient pas ! https://t.co/wXybE5FIAK pic.twitter.com/Bq1yIrbvxu — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Un forfait, un crève-cœur

Grande sensation de ce début de Roland-Garros, Gaël Monfils a réussi à faire opérer la magie. Mais son corps fatigué n'a pas résisté, de quoi briser le cœur de millions de supporters. Mardi soir lors de sa victoire, il n'avait pas pu empêcher les larmes de monter tant l'émotion a été immense. « Le médecin m'a dit : "Non, ne joue pas" » a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse. Quel dommage que l'histoire se termine ainsi, en espérant qu'il ait une fin digne de ce nom...

Un retour mis en danger ?