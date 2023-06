Roland-Garros : La profondeur du circuit ATP toujours plus importante

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces quinze dernières années, le tennis masculin a vu quasiment tout le temps les mêmes joueurs gagner les grands titres à chaque fois. Le constat avec la WTA a souvent été criant : beaucoup trouvaient le circuit féminin trop inconstant, avec des joueuses plus irrégulières les unes que les autres. Chez les hommes, une hiérarchie a toujours eu lieu mais dernièrement, c'est un peu l'inverse qui se produit.

Il n'est pas rare de voir des surprises dans le monde du tennis, c'est un fait. Mais quand elles se multiplient un peu, c'est qu'il faut certainement s'y pencher. Pendant des années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tellement tout verrouillé qu'il était difficile de se faire une place. Depuis quelques mois voire années, avec l'âge, les légendes lèvent un peu le pied. Pour le meilleur et pour le pire.

Medvedev, une surprise qui fait parler

La première grosse surprise de ce Roland-Garros est évidemment la défaite de Daniil Medvedev au premier tour face au qualifié brésilien Thiago Seyboth Wild. C'est d'autant plus surprenant que le Russe avait réussi à se familiariser avec la terre battue cette saison en remportant le titre à Rome. Son adversaire a déjà été top 100, il est vrai, mais il a disparu des radars un moment avant de revenir cette saison. « Le fait que Medvedev perde contre un joueur qui n’a jamais joué ici auparavant mais qui a joué 46 matches cette année, dont 36 sur le circuit Challenger signifie que la profondeur du tennis masculin est incroyable. Littéralement, n’importe qui peut passer » souligne Mats Wilander.

Roland-Garros : Medvedev éliminé, grosse opportunité ! https://t.co/A0WBH1HEtD pic.twitter.com/i7EYeOVLpD — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Des surprises qui prennent plus de place

Ces dernières années, de nouveaux joueurs ont réussi à ouvrir leur compteur en Grand Chelem, chose qui était seulement réservée à Stan Wawrinka ou Andy Murray. Mais le nombre de champions en Masters 1000 a aussi considérablement augmenté. En 2022, des joueurs comme Taylor Fritz, Borna Coric, Holger Rune ou encore Pablo Carreño Busta ont tous gagné leur premier titre dans cette catégorie. Cette année, c'est Andrey Rublev qui a réussi à Monte-Carlo. Ce sont tous des bons joueurs qui ont enfin réussi à gagner un grand titre sur le circuit ATP, eux qui ont souvent chuté face aux mêmes adversaires.

21 matches en 5 sets, un record

Cette année à Roland-Garros, après le premier tour, 21 matches sur 64 sont allés en 5 sets. Ne cherchez pas plus loin : c'est un record depuis le début de l'ère Open. Cette statistique montre que les combats ont pris davantage de place sur le circuit masculin et que tout le monde peut faire tomber les grands joueurs. Si Djokovic et Alcaraz semblent mieux partis, une surprise n'est jamais à l'abri. Qui aurait pu croire que le Serbe allait s'incliner très tôt à Monte-Carlo et à Banja Luka et que l'Espagnol allait tomber face au 135ème mondial Fabian Marozsan...