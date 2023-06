Roland-Garros : Comparé à Federer et Nadal, il répond !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Impressionnant depuis le début de Roland-Garros même s'il a laissé échapper une manche lors de son deuxième tour face au Japonais Taro Daniel, Carlos Alcaraz s'est montré très positif en conférence de presse par rapport à la suite du tournoi. Avec l'élimination de Daniil Medvedev, c'est avec Novak Djokovic seulement qu'il livre un combat pour la place de numéro 1 mondial. D'ailleurs, un duel entre les deux paraît maintenant inévitable...

Numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz arrive en tant que favori pour le titre à Roland-Garros. Impressionnant de talent pour son jeune âge, l'Espagnol est très souvent comparé aux légendes du tennis, à juste titre. Pour lui, les choses sérieuses vont commencer puisqu'il croisera sur sa route au troisième tour le Canadien Denis Shapovalov. Le chemin jusqu'à un potentiel duel en demi-finale est encore long.

Déjà une grande expérience

Du fait de son jeune âge, on pourrait penser que Carlos Alcaraz pourrait craquer mentalement. Mais l'Espagnol a prouvé qu'il n'était pas fait du même bois que les autres. « Je pense que j'ai montré un bon niveau dans un match très difficile à cause du vent, ce qui n'a pas facilité la tâche. Mais je suis satisfait du résultat. Gagner l'US Open comme je l'ai fait m'aide pour le prochain Grand Chelem et ce tournoi. Cela m'aide à me concentrer sur la façon d'être en dehors du terrain et si des problèmes surgissent, je sais comment les résoudre. Depuis lors, je sais que je suis capable de le faire » a-t-il commenté après sa victoire au deuxième tour.

Une identité : Alcaraz

Depuis qu'il a explosé au plus haut niveau, Carlos Alcaraz a logiquement été comparé au Big 3 dans sa capacité à aborder les grands rendez-vous et produire un niveau de jeu qui dépasse l'entendement. L'Espagnol a mis les choses au clair en conférence de presse : « C'est normal qu'ils me comparent à eux, mais c'est normal parce que je les ai regardés pendant 20 ans. Je ne me définis pas, je n'ai cherché à copier les coups de personne, c'est à cent pour cent Alcaraz. J'aime penser que je suis à cent pour cent moi-même et que je ne suis la copie d'aucun autre joueur. »

Un favori serein

Auréolé du costume de numéro 1 mondial en Grand Chelem pour la première fois, Carlos Alcaraz continue d'évoluer dans une grande sérénité. Le jeune Espagnol est quasiment parfait depuis le début du tournoi en termes de niveau de jeu et une surprise n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment. Son principal adversaire pour le titre est lui aussi parti sur les mêmes bases, pour un duel qui s'annonce très prometteur.