Tennis : Alcool, suicide... Les confidences glaçantes de cette star

Véritable personnage du circuit, Nick Kyrgios est capable de renverser n'importe quel joueur sur un match. Durant sa carrière l'Australien a traversé des hauts, sa finale à Wimbledon en 2022, mais aussi des très bas en 2019 avec une dépression majeure. L'homme de 28 ans raconte dans un documentaire sur Netflix qu'il a même pensé à mettre fin à ses jours.

La carrière de Nick Kyrgios pourrait se révéler décevante aux yeux de certains au vu du talent de l'Australien. La finale à Wimbledon en 2022 devrait tout de même réhabiliter le jugement sur la capacité de Kyrgios à tenir notamment physiquement pendant toute une quinzaine. Ce moment le plus fort de sa carrière aurait bien pu ne pas exister, selon le principal intéressé.

Un calvaire qui aurait pu mal finir

En 2019, l'Australien traversait une terrible dépression. Il s’est confié sur ce triste passage de sa vie pour les caméras de Netflix dans « Breakpoint partie 2 » qui sortira le 21 juin. « Je pensais réellement à me suicider. Je buvais de l’alcool, je prenais de la drogue, je me suis éloigné de ma famille et de mes proches. Je portais un manchon au bras contre Nadal à Wimbledon pour couvrir mes cicatrices. J’ai perdu et quand je me suis réveillé, mon père pleurait assis sur mon lit », avant d'ajouter : « Ça a été le déclic, je me suis dit : "Ok, je ne peux pas continuer comme ça." J'ai fini dans un service psychiatrique à Londres pour régler mes problèmes. »

Wimbledon comme terre de souvenirs

C'est le tournoi où Nick Kyrgios sera allé le plus loin dans sa carrière jusqu'à présent. En 2022, l'Australien était parvenu à atteindre la finale avant de s'incliner face à....Novak Djokovic, toujours lui. C'est donc également ce tournoi qui lui a servi de déclic dans sa philosophie de vie en 2019. Reste maintenant à savoir comment se déroulera son Wimbledon 2023. Opéré du genou au début de l'année, Nick Kyrgios sait que son retour au plus haut niveau risque de prendre un certains temps. Sur sa surface préférée, l'Australien ne sera pas à sous-estimer, même diminué.