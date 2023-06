Roland-Garros : Exit la pression, Swiatek peut souffler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titrée pour la troisième fois à Roland-Garros à 22 ans, Iga Swiatek a encore brillé. Mais cette fois, elle a dû s'employer pour résister à la pression. La Polonaise sort d'une période de l'année très difficile puisqu'elle avait enchaîné les titres l'an dernier. A l'arrivée, elle est bien la meilleure joueuse sur terre battue et plus que jamais la numéro 1.

Son émotion au moment de gagner le match traduisait un grand soulagement après un combat difficile. Attendue en tant que grande favorite pour le titre à Roland-Garros, elle avait pourtant subi un coup dur à Rome en étant obligée d'abandonner sur blessure. Désormais, elle possède 4 titres en Grand Chelem et peut espérer aller beaucoup plus loin. Sous pression pendant la quinzaine parce qu'elle pouvait perdre sa place de numéro 1 en cas de défaite, la voilà maintenant rassurée.

Finale sous haute tension

Habituée à dominer ses adversaires surtout sur terre battue, Iga Swiatek était partie pour remporter sans difficulté son troisième titre à Roland-Garros. Elle menait 6/2 3/0 et avait la situation en main. Mais Karolina Muchova a relevé la tête pour proposer un combat sublime. La numéro 1 mondiale a reconnu ensuite qu'elle avait disputé la plus grande finale de sa carrière, en tout cas certainement la plus éprouvante émotionnellement. L'émotion était belle à la fin du match entre les deux joueuses.

Le trône gardé

Avec le beau parcours d'Aryna Sabalenka, Iga Swiatek aurait pu plonger puisque la Biélorusse pouvait la dépasser au classement après Roland-Garros. La Polonaise n'avait pas le droit de perdre avant les demi-finales et on l'a sentie plus angoissée que d'habitude en demi-finale et en finale, quand elle a rencontré les plus grandes difficultés depuis l'année dernière dans ce tournoi.

Relâchement important pour la suite

Après avoir terminé la partie de la saison la plus difficile pour elle émotionnellement, Iga Swiatek va pouvoir aborder une deuxième partie plus tranquille. Dans les prochains mois, elle aura à défendre les points de sa victoire à l'US Open surtout. Avant ça, elle pourrait aborder le gazon sans pression, elle qui n'apprécie pas vraiment la surface. Mais attention, Wimbledon, c'est déjà demain...