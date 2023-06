Roland-Garros : Sabalenka rate le coche, Swiatek numéro 1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce jeudi, l'enjeu était grand pour les demi-finales femmes de Roland-Garros. Les deux meilleures joueuses du monde, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, n'avaient toujours pas perdu la moindre manche et semblaient largement au-dessus de leurs adversaires pour se retrouver en finale du tournoi. A ce petit jeu-là, c'était la Biélorusse qui a fini par craquer, s'inclinant au terme d'un admirable combat face à la Tchèque Karolina Muchova. Le suspens est terminé : Iga Swiatek sera toujours en tête du classement WTA lundi prochain.

Les spectateurs du Philippe-Chatrier en ont eu pour leur argent pour cette journée de tennis féminin. Les oppositions entre Sabalenka et Muchova d'abord puis Swiatek et Haddad Maia ont donné lieu à des combats acharnés entre des joueuses confirmées et des petites surprises que l'on n'attendait pas forcément. La finale rêvée n'aura pas lieu, la faute à une Tchèque révoltée !

Le match du tournoi

Deuxième match le plus long du tournoi côté féminin, le Sabalenka-Muchova a tenu en haleine les spectateurs pendant 3h13. Assurément le match du tournoi au vu du scénario et du niveau de jeu, c'est finalement la numéro 2 mondiale qui a craqué. Pourtant, en remportant le deuxième set, elle semblait avoir fait le plus dur, d'autant plus qu'elle menait 5/2 dans le troisième set avec une balle de match. A partir de cet instant, la Tchèque a retrouvé la forme et a étouffé son adversaire pour remporter les cinq derniers jeux. 150ème joueuse mondiale il y a encore quelques mois en raison des blessures, Karolina Muchova était déjà considérée comme une joueuse dangereuse. Elle est désormais finaliste de Roland-Garros.

Sabalenka ne sera pas numéro 1

A la suite de sa défaite, Aryna Sabalenka n'avait plus son destin entre ses mains. En cas de défaite d'Iga Swiatek dans la deuxième demi-finale du jour, elle serait devenue la nouvelle patronne. Mais la Polonaise a fait respecter son rang dans un match difficile également, l'assurant de rester numéro 1. « Elle a joué un tennis incroyable. J'ai eu beaucoup d'opportunités, malgré cela, et je ne les ai pas saisies. Bien sûr, je suis très déçue de cette difficile défaite. Mais ça va, je m'en remettrai. Je suis assez épuisée en ce moment, effectivement. Mais c'est seulement parce que j'ai perdu ce match, et que c'est très difficile » a-t-elle confié, visiblement pas si effondrée.

Une quinzaine éprouvante

Comme depuis des mois, le monde du tennis est souvent touché par des polémiques autour du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pour Aryna Sabalenka, la quinzaine parisienne n'a pas été de tout repos. Au fil des tours, elle a refusé de donner des conférences de presse "classiques" en confiant que c'était difficile pour sa santé mentale. En quart de finale contre Elina Svitolina, l'absence de poignée de main a beaucoup fait parler et elle a fini par se positionner contre Lukashenko, le chef d'Etat biélorusse, allié de Poutine.