Roland-Garros : Iga Swiatek sous pression, bientôt détrônée ?

Moins dominatrice en 2023 mais toujours aussi efficace sur terre battue, Iga Swiatek arrive à Roland-Garros en tant que tenante du titre et favorite. Mais pour la première fois depuis un bon moment, elle pourrait être détrônée à l'issue du tournoi en fonction de son résultat et de celui de sa dauphine Aryna Sabalenka. A Rome, elle a subi une alerte physique, l'obligeant à abandonner pendant son quart de finale, de quoi rebattre les cartes à quelques jours du début du grand tableau de Roland-Garros.

Elle avait pourtant donné le ton en ouvrant la saison sur terre battue par une nouvelle victoire à Stuttgart, triomphant en finale d'Aryna Sabalenka. La suite a été un peu plus compliquée : battue par cette dernière à Madrid, Iga Swiatek a également abandonné son titre à Rome, laissant la place à Elena Rybakina contre qui elle s'est inclinée sur abandon. Sera-t-elle toujours numéro 1 mondiale le 12 juin après Roland-Garros ? C'est une question que l'on peut commencer à se poser.

Match à 3 à Roland ?

Depuis quelques mois, un trio s'est clairement formé au sommet de la WTA : Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina. Les 3 joueuses sont d'ailleurs les tenantes du titre de tous les tournois du Grand Chelem à cet instant puisque la Polonaise a gagné Roland-Garros et l'US Open en 2022, la Kazakhe Wimbledon et la Biélorusse a ouvert son compteur en début d'année à l'Open d'Australie. Elles sont aussi les gagnantes des trois gros tournois de la saison sur terre en 2023 : Stuttgart pour Swiatek en battant Sabalenka, Madrid pour cette dernière en battant la patronne, et Rome pour Rybakina. Autant dire que si elles confirment leur forme flamboyante, elles pourraient faire de gros dégâts sur la terre battue parisienne.

Roland-Garros : Swiatek blessée, gros danger pour le tableau féminin ? https://t.co/6vVjjLrwdH pic.twitter.com/QBb9ciSLRw — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Sabalenka à l'affût

Depuis quelques mois, l'écart se réduit au classement entre Iga Swiatek et Aryna Sabalenka. Virtuellement, c'est même la Biélorusse qui est devant la Polonaise au classement. Si Swiatek venait à perdre avant les demi-finales, elle serait dépassée par sa rivale quoi qu'il arrive. De son côté, Sabalenka n'a jamais dépassé le troisième tour à Roland-Garros, peut-être l'occasion de conjurer le mauvais sort.

Alerte physique pour Swiatek

Battue en quarts de finale au WTA 1000 de Rome après abandon pour cause de blessure à la cuisse, Iga Swiatek a inquiété tout le monde à l'approche de Roland-Garros. Plus de peur que de mal heureusement puisque la Polonaise avait tout de suite réagi en confiant que sa participation à Paris n'était pas remise en question. D'ailleurs, elle s'est déjà entraînée sur place à l'abri des regards sur le Court Suzanne-Lenglen mercredi après-midi.