Tennis : Wimbledon, un lieu rempli de traditions

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du début de la troisième levée parmi les tournois du Grand Chelem, Wimbledon, il est l'heure de revenir sur ce lieu mythique du tennis. Plus vieux tournoi au monde puisqu'il a été créé en 1877, il est aussi considéré par beaucoup comme le plus prestigieux, un véritable temple du tennis où tous les joueurs veulent gagner. Organisée depuis le début au All England Lawn Tennis and Croquet Club, la compétition fonctionne avec certaines traditions qui sont parfois toujours en vigueur.

Le 3 juillet prochain, la 136ème édition du tournoi de Wimbledon débutera officiellement. Comme d'habitude, le jeu sera lancé sur le Centre Court par le tenant du titre Novak Djokovic à 13 heures. Mais c'est loin d'être la seule tradition autour de ce Grand Chelem...

Le blanc, symbole de Wimbledon

C'est certainement l'une des traditions les plus connues dans le monde du tennis. C'est tout simplement le plus gros symbole du tournoi, qui respecte cette tradition depuis très longtemps. Le blanc est donc choisi obligatoirement comme tenue pour honorer les origines aristocrates du tennis à la fin du XIXème siècle et mettre les joueurs sur le même pied d'égalité. La règle est très claire : c'est du blanc obligatoirement de la tête aux pieds, pas de nuance, et ceci depuis 1963. Les équipementiers doivent communiquer 90 jours à l'avance pour valider leurs tenues.

Un souvenir incroyable pour les spectateurs

Lorsqu'on arrive à Wimbledon en tant que spectateur, on entre dans une atmosphère exceptionnelle. Il y a déjà plusieurs traditions qui sautent aux yeux : la fameuse "Queue" qui peut s'étendre sur de nombreux mètres dans le parc qui longe les courts pour les spectateurs qui n'ont pas eu la chance d'être tirés au sort. Egalement, les fraises à la crème sont très réputées à Wimbledon puisque c'est l'aliment phare depuis longtemps. Chaque année, 28 tonnes de fraises et 7 000 litres de crème seraient consommées dans les allées chaque année, un chiffre étourdissant.

Un lieu de respect

Ce n'est certainement pas à Wimbledon que vous entendrez parler de dérapages avec le public. Les Anglais tiennent à leur réputation et à leurs traditions et le respect est une valeur très importante. D'ailleurs, il n'y a pas de night session pour laisser un couvre-feu à 23 heures afin de ne pas gêner le voisinage. Aussi, le dimanche du milieu était autrefois chômé mais ce n'est plus le cas depuis 2022. En revanche, le Centre Court dispose toujours d'une immense Royal Box au bord du court. Jusqu'en 2003, les joueurs devaient même s'incliner devant cette tribune si un membre de la famille royale était présent. Depuis, c'était seulement nécessaire lorsque la reine Elizabeth II faisait une apparition, une tradition certainement conservée pour le nouveau roi, Charles III.