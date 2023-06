Tennis : Les wild-cards pour Wimbledon annoncées, pas de Français

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A dix jours du début du grand tableau de Wimbledon, l'organisation a attribué ses premières invitations, un moment attendu par les joueurs. Si on ne connaît pas encore la liste complète, la France n'a pas encore eu la chance d'avoir l'un de ses représentants invités, une situation qui pourrait changer. Comme souvent, certaines attributions font plus parler que d'autres.

On connaît désormais quasiment l'entièreté du casting pour le prochain tournoi de Wimbledon, en espérant le moins de forfaits possibles d'ici-là. La troisième levée du Grand Chelem approche à grands pas et il est justement l'heure de se pencher sur les candidats invités. Un joueur français pourrait réussir à s'offrir un ticket direct pour le grand tableau dans quelques jours.

De grands noms invités

En dehors des joueurs britanniques invités, on attendait surtout de savoir à qui Wimbledon allait attribuer certaines wild-cards. Venus Williams a obtenu son ticket sans surprise, elle qui vient de gagner un match sur le circuit WTA à 43 ans, 29 ans après ses débuts professionnels. Sa longévité extraordinaire est récompensée, d'autant plus qu'elle a gagné le tournoi 5 fois. Elina Svitolina a elle aussi été conviée, elle qui est revenue à la compétition il y a deux mois après être devenue maman. L'Ukrainienne sort en plus d'un quart de finale à Roland-Garros, lui permettant de faire son retour dans le top 100. Mais il était déjà trop tard pour faire partie du grand tableau directement. Chez les hommes, c'est David Goffin qui a été choisi, lui qui était proche d'atteindre les demi-finales l'an dernier.

Arthur Fils et Clara Burel têtes d'affiche des qualifications

Actuellement à la 63ème place mondiale à la suite de ses bons résultats en fin de saison sur terre battue, Arthur Fils arrive un peu tard malheureusement. Il ne bénéficiera vraisemblablement pas d'une wild-card puisque le cut pour entrer dans le tableau de Wimbledon était avant sa victoire à Lyon. Il sera tout de même la tête de série numéro 1 des qualifications, tout comme Clara Burel chez les dames. Pour rappel, la semaine des qualifications ne se déroule pas à Wimbledon mais à Roehampton pour préserver au maximum le gazon.

Arthur Cazaux invité de dernière minute ?

Wimbledon n'a pas dévoilé la liste entière des invitations données pour le grand tableau. La raison est simple : comme depuis quelques années, l'organisation prend en compte le résultat du Challenger d'Ilkley organisé la semaine avant les qualifications pour attribuer ses dernières wild-cards. Arthur Cazaux, jeune Français de 20 ans et actuellement à la 147ème place mondiale, dispute aujourd'hui son quart de finale et peut encore rêver. La semaine dernière, il disputait son premier tournoi sur gazon et il a atteint la finale en sortant des qualifications, s'inclinant avec les honneurs face à Andy Murray.